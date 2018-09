Helyben készül a paprikaőrlemény - Feldolgozó üzem is lesz Mórahalmon

– Öt évvel ezelőtt a Kotányival való együttműködés alapozta meg a mórahalmi fűszerpaprika-termesztés újjáélesztését. Ami eddig hiányzott, az a feldolgozóüzem, hiszen eddig a munkának ezt a részét bérmunkában végeztettük más településeken – kezdte Csányi László, Mórahalom alpolgármestere.A város tervei közt szerepelt, hogy a felvásárlástól egészen a polcokig kísérhesse a paprika útját, és minden munkafolyamatot helyben tudjanak elvégezni.– A beruházás pályázati forrásból valósul meg, a kétköves fűszerpaprika-malom már épül, a pályázatnak köszönhetően a további tervek is megvalósulhatnak 2018-ban – tette hozzá az alpolgármester, a fűszerpaprika-program gondozója és vezetője. Jelenleg is folyik annak a paprikamalomnak és -csomagolónak az összeszerelése, amely amellett, hogy új munkahelyeket teremt, lehetővé teszi a fűszerpaprika helyi feldolgozását. Az alpolgármester elmondta, a malom óránként 170–220 kilogramm fűszerpaprikát képes előállítani. Ez 170 kilós teljesítménnyel számolva, nyolcórás műszakban másfél tonna őrleményt jelent. Az önkormányzat létrehozza a város saját márkáját is, Mórahalmi Fűszerpaprika néven.Csányi Lászlótól megtudtuk, állandósult egy beszállítói-termelői kör, de a legnagyobb problémát, mivel ez rendkívül munkaigényes ágazata a mezőgazdaságnak, a munkaerőhiány okozza.