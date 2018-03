Helyben tartják a fiatalokat: Közel 164 millió forintot nyert Mórahalom az Esély Otthon pályázaton

Lakásokat újítanak fel, ösztöndíjakkal és más módon igyekeznek helyben tartani a fiatalokat Mórahalmon a 164 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból. Fotó: Kuklis István

– Egy vidéken élő fiatalnak több segítségre van szüksége. Ha ezt megkapják, az komoly eredményekhez vezethet. Mórahalom úgy döntött, itthon akarja tartani a fiataljait. Magyarország ezzel is erősödik. Ne bevándorlókkal alapozzuk meg a demográfiai problémák megoldását – fogalmazott Schanda Tamás János európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár szerdán Mórahalmon, a Nyár utca 23. előtt, amely egyike lesz annak a kilenc lakásnak, amit azért újítanak fel, hogy helyben tartsák a fiatalokat.Az Esély Otthon elnevezésű projekt célja, hogy olyan feltételeket biztosítsanak vidéken, hogy a fiatalok helyben maradjanak, vagy odaköltözzenek, és így a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Mórahalom közel 164 millió forintos támogatásban részesült.Beszédében B. Nagy László országgyűlési képviselő kiemelte, hogy Magyarországon 4-5 éve folyamatosan növekedik a gazdaság, nőnek a bérek, ezért több munkaerőre van szükség. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, Mórahalom számára kiemelt várospolitikai cél a fiatalok helyben tartása és odavonzása. Mindezt a munkahelyteremtésen kívül más módokon is igyekeznek elérni. A most induló programban szociális alapon igénybe vehető bérlakásokat alakít ki a város, hogy esélyt teremtsen a boldogulásra fiatal párok, családok számára. – A közösség gondoskodó erejét szeretnénk biztosítani. Mórahalom fejlődése óriási kihívás elé állít minket, munkaerő- és szakemberhiánnyal küzdünk, ezért fontos idevonzani és itt tartani a fiatalokat – fogalmazott Nógrádi.– A párommal nyolc éve vagyunk együtt, szeretnénk Mórahalmon maradni, a munkánk is ideköt minket. Ez a támogatás jó lehetőséget biztosít számunkra – mondta a rendezvényen részt vevő egyik fiatalember, Pálinkó Szilveszter