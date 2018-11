Helyén a 10 emelet magas óriáskerék, felépült a fényszarvas: péntektől Szeged az advent dél-alföldi fővárosa - galériák

A fogadalmi templom előtti téren a 450 négyzetméteres jégpályát hétköznaponként 14 óráig az óvodás és iskolás csoportoknak tartják fenn, 15 órától pedig a nagyközönség is igénybe veheti 21 óráig, hétvégén 10 és 21 óra között tart nyitva. A belépő diákoknak 800, felnőtteknek 1000 forint, a családi jegyet 3000 forintért adják.

A Széchenyi téren az idei adventi attrakció a 38 méter magas, nyitott kabinos óriáskerék, amely szilveszter éjjelén is üzemel. A Szeged Eye-nak elkeresztelt fehér masinára a felnőttek 1800 forintért, a gyerekek és nyugdíjasok 1500 forintért szállhatnak fel, míg a családi jegyért 5500 forintot kérnek.

Adventi gyertyagyújtások

A város adventi koszorúján az első gyertyát Botka László polgármester és Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke gyújtja meg december 2-án, 17 órakor a dóm előtt. A következő vasárnap Szabó Sándor (MSZP) országgyűlési képviselő és Cserháti Sándor, az Szegedi Evangélikus Egyházközösség igazgató lelkésze gyújt gyertyát. December 16-án Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora és a Csongrádi Református Egyházmegye lelkésze, Juhász András, majd advent negyedik vasárnapján Pintér Sándor díszpolgár és Joób István, a HIT Gyülekezetének lelkésze.

Pénteken 16 órakor az ünnepi fények felkapcsolása jelzi, hogy megkezdődik a Szegedi Karácsonyi Hetek, majd a Széchenyi térről vándormuzsikus gólyalábasok vonulnak végig a belvároson, a Dóm téren pedig 18 órától Fire Fantasy tűzzsonglőrshow várja az érdeklődőket. A programsorozat beharangozó sajtótájékoztatóján Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, míg a Széchenyi téren félszáz árus klasszikus karácsonyi vásárba invitál, addig a Dóm téren a hangsúly a kézműves portékákon lesz.A jégpálya mellett a szalmalabirintus várja az érdeklődőket, onnan pedig csak néhány lépés a Mesés Kastély, ahol Bogyó és Babóca-kiállítás várja a kicsiket, továbbá a Kastélymozi és kézműves-foglalkozások. A tavalyi sikeres fogadtatás után decemberben minden szombaton 18 órakor adventi fényfestés lesz, a dóm idén is szebbnél szebb fényruhát ölt majd.Jótékonysági akciót is hirdetnek, amivel kapcsolatban Nacsa Norbert, a Rádió 88 programigazgatója elmondta, hogy a Szeged Első Lions Klub, a Szegedi Városkép és Piac Kft., a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete, továbbá a Rádió 88 a Dóm téri Szeretetkuckóban szervez közös gyűjtést a rászorulók számára. Prónay Gyula, a Szeged Első Lions Club elnöke azt hangsúlyozta, nem kérik az adományt, hanem javasolják, hogy a Szeretetkuckóban elkészített és hazavihető mézeskalácsdíszért cserébe jótékonykodjanak az emberek. Megjegyezte, sokaknak néhány jó szó és a befolyt összegből biztosított meleg étel a karácsony, és szeretnék minél több ember ünnepét ezzel szebbé tenni.Kedden megszokott helyére, a Dugonics térre költözött a város kedvenc adventi szelfipontjaként is funkcionáló több mint 5 méter magas fényszarvas, amely immár hatodik éve a szegediek legkedveltebb adventi látványossága. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője, Makrai László lapunknak elmondta, idén is apróbb felújításokra volt szükség, és a 9600 LED közül többet is cseréltek, ugyanis hiába kérik az embereket, hogy ne próbáljanak felmászni a dekorációra, minden évben megrongálják.A több mint öt méter magas fényszarvas immár 2013 óta az egyik legnépszerűbb karácsonyi éke Szegednek, ráadásul a lakosok döntöttek arról, hogy ezzel a 9600 energiatakarékos LED izzóval ellátott dekorációs elemmel emeljék tovább a belváros ünnepi hangulatát. Hat éve kérte ki a lakosok véleményét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. a város négy fő közterületének ünnepi díszítéséről, és a legtöbb voks a fényszarvasra érkezett.Ismét a megszokott helyén, a Dugonics téri szökőkút közepén állították fel a szarvast, kedden reggel kezdték meg a környezetgazdák az összeszerelését.A városi díszkivilágítást a Szegedi Karácsonyi Hetek első napján, pénteken 17 órakor kapcsolják fel, a fényszarvas is akkortól csodálható meg teljes pompájában.Amint galériánkban is megtekinthetik, az óriáskerék és tartozékai is megérkeztek a Széchenyi térre.