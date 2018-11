Helyén az óriáskerék a Széchenyi téren, felépült a fényszarvas - galériák

A közlemény szerint a szegedi adventi programok egyik fő látványossága a Széchenyi téren egy csaknem 40 méter magas, 144 férőhelyes óriáskerék lesz, amelynek tetejéről bárki megcsodálhatja a díszkivilágításban úszó várost és az ünnepi forgatagot.

Tíz emelet magas óriáskerék épül advent idejére Szegeden, emellett szalmalabirintus, fényfestés és szabadtéri jégpálya is várja az ünnepekre készülődőket a Tisza-parti városban - tájékoztatta a Karácsonyi Hetek programsorozatát szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. az MTI-t. Amint azt galériánkban is látják, az óriáskerék a helyére került a Széchenyi téren.A téren karácsonyi vásárt rendeznek, ahol megannyi ajándékötlet és változatos gasztronómiai kínálat várja a látogatókat.A Dóm téren felállított sátrakban a kézműves portékák között válogathatnak a vendégek. A tér közepén egy mintegy félezer négyzetméteres jégpálya várja a sportolni vágyókat, közvetlenül mellette pedig szalmalabirintus épül föl, míg a háttérben a Mesés kastély magasodik. Ez utóbbiban Bogyó és Babóca-kiállítás, Kastély mozi és kézműves-foglalkozások fogadják a szegedi családokat. Ismét látható a tavaly hatalmas sikert aratott adventi fényfestés, decemberben minden szombaton este fényárba borul a Dóm homlokzata. M. Tóth Zsolt világbajnok vezényletével pedig újra láncfűrészes jégszobrászok kápráztatják el a rendezvény vendégeit.A több mint öt méter magas fényszarvas immár 2013 óta az egyik legnépszerűbb karácsonyi éke Szegednek, ráadásul a lakosok döntöttek arról, hogy ezzel a 9600 energiatakarékos LED izzóval ellátott dekorációs elemmel emeljék tovább a belváros ünnepi hangulatát. Hat éve kérte ki a lakosok véleményét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. a város négy fő közterületének ünnepi díszítéséről, és a legtöbb voks a fényszarvasra érkezett.Ismét a megszokott helyén, a Dugonics téri szökőkút közepén állították fel a szarvast, kedden reggel kezdték meg a környezetgazdák az összeszerelését. Makrai László, az önkormányzati cég ügyvezetője lapunknak elmondta, idén is apróbb felújításokra volt szükség és LED-eket is cseréltek, ugyanis hiába kérik az embereket, hogy ne próbáljanak felmászni a dekorációra, minden évben megrongálják.A városi díszkivilágítást a Szegedi Karácsonyi Hetek első napján, pénteken 17 órakor kapcsolják fel, a fényszarvas is akkortól csodálható meg teljes pompájában.Amint galériánkban is megtekinthetik, az óriáskerék és tartozékai is megérkeztek a Széchenyi térre.