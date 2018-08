Hengerfej hajítás és autós limbó: Opelesek találkoztak a Partfürdőn - galéria

Opel találkozót rendezett a Magyar Opel Tulajdonosok Egyesülete a tvégén a Partfürdőn. Új és régi, sport és kabrió Opellel is érkeztek a résztvevő , a több tucat autót ki is állítottá a strandon. Míg a négykerekűek szépségversenyen, a sofőrö ülönböző ügyességi versenyeken mérhetté össze tudásukat: volt alkatrész felismerés, hengerfej hajítás és autós limbó is. A programot este karaoke és diszkó zárta.