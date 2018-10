Hentestől a hegesztőig: hiányszakmák kavalkádja az Agórában - Telt ház volt a megyei pályaválasztási napon

Szeged felett



A Nemzeti Közműveknél bátorságpróbáért álltak sorba a fiatalok. Az udvaron rögzített emelőkosaras szerkezet 16-17 méter magasra vitte fel azokat, akik felülről akarták megnézni Szegedet – természetesen a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett.

– Robotikus szeretnék lenni és a Déribe adom be a jelentkezésemet – mondta az Agóra pályaorientációs rendezvényén a szegedi Vörösmartyban nyolcadikos Sekhon Noel, aki osztályával a vasút automatizálás rejtelmeibe mélyedt el. Tanára, Vámos Zsolt arra a kérdésre, hogy bejut-e az óhajtott iskolába, nagyon rövid kivárás után határozott igennel válaszolt.– A pályaválasztást nem lehet elég korán kezdeni, lát a gyerek egy 3D nyomtatót és megfogja, elkezd érdeklődni utána és az bárhova kifuthat – mondja Kőkuti Attila. A kamara megyei képzési bizottságának elnöke hangsúlyozta, a legjobb családnál sem tudnak minden technikai vívmányt megmutatni a gyereknek, ezért hasznosak a pályaválasztási rendezvények.Egy-egy középiskolát maguk a diákok népszerűsítettek, a vásárhelyi Gregust például Nagy Attila, Baranyi Tamás és Békefi Roland. És egyáltalán nem jöttek zavarba, amikor az ifjú hölgyeknek kellett magyarázni, hogy jó-jó, de mitől megy? Egy érdeklődő lánycsapat a 3D nyomtatónál időzött hosszabban, miközben annak működési elvélről informálódtak, a gép asztali okostelefontartókat készített nekik.Műszaki érdeklődésű lányból nem volt hiány, a deszki Zoltánfy hatodikosai a Continental standjánál ragadtak le és tanáraik is megerősítették, minden autós szakma érdekli őket. A műszaki vonalon maradva a baksi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola diákjai a Legrand interaktív játékára neveztek be. – Busszal jöttünk és elég korán keltünk – mondta a nyolcadikos Kocsis Krisztina, aki némi osztálytársi segítséggel próbált villamos aljzatokat és kapcsolókat összepárosítani azok elnevezésével. Nem sikerült hibátlanul, de Fajkuszné Olajos Anikó, a szentesi cég HR-ese megengedő volt és bőkezűen osztogatta a tollakat és a kulcstartókat.A legvidámabb stand a Fodor József élelmiszeripari szakközépiskoláé volt. Itt grillkolbászt tölthettek birkabélbe a vállalkozó kedvű fiatalok. Jutalmul azok is kaptak egy-egy egy karika vastagra szelt kolbászt, akik töltöttek – és akik csak nézték. De nem csak a gyomrukon keresztül igyekeztek megfogni a pályaválasztás előtt állókat, hanem azzal, „hogy ruhát adnak és külföldre is mehetnek a tanulók".A szegedi Vasvári tanárától, Kaluczkyné Venczler Máriától olyan feladatot kaptak az érdeklődők, amelyen a gyorsírásos fonetikával rögzített szöveget kellett kiegészíteni és ez nem is volt egyszerű. Mert ők messze nem írnak le minden betűt. Kiderült, a hangrögzítés, a digitális világ sem tette feleslegessé ezt, számos önkormányzati testületi ülésen vezetik így a jegyzőkönyvet és az ügyvédi irodákban is gyakori, hogy csak a gyorsírás a megoldás, ha tilos a hangrögzítés.15 cég és 14 középiskola vett részt a Csongrád Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara pályaorientációs rendezvényén. Az előbbiek közül a KÉSZ elsősorban a Gál Ferenc Főiskola szegedi tagintézményét propagálta, hegesztőket, épület- és szerkezetlakatosokat, valamint villanyszerelőket képezne az építőipari óriás.