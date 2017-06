Herczeg Tamás: Szegedi művészek nélkül nincs szabadtéri

– Nagyon messze van még az évad vége, amikor is színre kerül az idei Ajándékkoncert, viszont a szabadtéri utolsó produkciója kapcsolódik a jövő héten debütáló nyitóprodukcióhoz. Mi az összefüggés pontosan?



– Pár éve úgy döntöttünk Harangozó Gyula művészeti igazgatóval, hogy a nagyszínpadi adottságokhoz megfelelően show-szerűbbé tesszük az Ajándékkoncertet. Az új koncepció szerint az opera-előadások mellé adjuk ajándékba az estre szóló jegyeket. Most a Tosca nézői számára lesz ajándékunk egy igazán pazar show.

– Miben nyilvánul meg idén az említett show-szerűség?



– Ebben az évben még messzebbre merészkedtünk, mint korábban, hiszen rögtön két egyenértékű előadást láthatnak a nézők. Az első részben Kodály-műveket játszik a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a második részben pedig legnépszerűbb produkcióját, a Carmina Buranát táncolja a 30 éves Szegedi Kortárs Balett, kibővített tánckarral, a szimfonikusokkal, énekkarral és szólistákkal. Nagyon nagy öröm, hogy végre önálló előadással érkeznek hozzánk, habár a táncosok és Juronics Tamás koreográfusként többször dolgozott velünk az elmúlt években. Nem szeretném kihagyni a felsorolásból Pál Tamás karmester urat, aki Szeged művészeti és szellemi életének egyik legkiemelkedőbb személyisége. Két produkciónkban is szerepet vállalt, ez óriási megtiszteltetés, és remélni szeretném, hogy nem véletlen, hiszen talán fogalmazhatok így: a sok évtizednyi művészeti kapcsolaton kívül barátságunk is fűzi őt a szabadtérihez, igazi szellemi mentorunk komolyzenei fronton.



– Ezek szerint egy vérbeli szegedi show-ra számíthatunk…



– A szabadtéri játékok létrejöttét és működését a szegedi művészeknek, művészeti együtteseknek köszönheti. Bár az egyeztetések olykor nehezek, mivel a színház vezetése számára olykor más prioritások vannak, a magunk részéről igyekszünk megküzdeni a nehézségekkel. Azon vagyunk, hogy nyaranta itt, nálunk találják meg a számításaikat. Ők rakják fel az i-re a pontot. Szeretnénk minél több alkalommal fejet hajtani előttük azzal, hogy lehetőséget biztosítunk számukra a Dóm téren. A Szegedi Szimfonikusokra, a szegedi énekkarra két produkcióban is számítunk idén, a kortárs balett művészei mellett pedig a város operistái és prózai színészei is színpadra lépnek nálunk. Szegedi művészek és a remek színházi műszaki szakembergárda nélkül nincs szegedi szabadtéri. Az Ajándékkoncertet és a Toscát leadja a Magyar Televízió, ami csodálatos lehetőség, hogy egy szélesebb közönség is megszeresse a város művészeit. Nagyon fontosnak érzem, hogy helyzetbe hozzuk Szeged valós tehetségeit, azokat, akik mögött hiteles teljesítmény áll, akik Szeged arculatának csakugyan meghatározói.