Herpesz miatt kapós lett a magyar hal külföldön is - A Szegedfish vezetője szerint egyelőre nem emelkednek az árak

„Nincs összefüggés"



– Nem látok közvetlen összefüggést a koi herpeszvírus és a hal árának drágulása között. Az időjárás, például egy aszály sokkal inkább befolyásolja a tógazdaságok működését – jelentette ki a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. egykori vezérigazgatója, Füstös Gábor, horgász szakíró, aki kormánybiztosi szakértőként dolgozott a ciánszennyezés utáni felmérések idején. A szakember hozzátette, megfelelő védekezéssel a vírus nem okoz terméskiesést, és így áremelkedést sem.

Az ügyvezető hangulatkeltésnek nevezte a halherpesz miatti áremelkedésről szóló híreket. A szigorú hazai ellenőrzési rendszernek köszönhetően Magyarországon nincs halegészségügyi probléma.

Fotó: Kuklis István

Hiába csökkent a hal áfája, a halherpesz miatt nem lesz olcsóbb a hal, sőt még az is előfordulhat, év végére drágábban vesszük majd, mint tavaly – állítja a Mahal (Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet) nevű termelői szervezet vezetője.A halherpesz a kopoltyú egy részének elhalását okozza, így nem jutnak elég oxigénhez a halak. A betegség emberre nem veszélyes.Lévai Ferenc, a Mahal szóvivője azt mondta az egyik kereskedelmi tévé híradójában, előfordulhat, hogy az 5 százalékosra csökkentett áfa ellenére drágább lesz a hal az év végén, mint az év elején volt, ugyanis a környező országokban nagyon rossz a helyzet, ezért sok halat exportra visznek.A Földművelésügyi Minisztérium viszont azt közölte: mind a piaci, mind a halgazdálkodási körülmények lehetővé teszik, hogy a kereskedők tovább tudják csökkenteni az árakat. A Mahal közleménye szerint ugyanakkor a környező országokban jelentkező halbetegség miatt külföldön is fokozottabban keresett a minőségi magyar hal, ami kihat az itthoni fogyasztói árakra is.– Ez hangulatkeltés. Pillanatnyi ismereteink szerint az áfacsökkentés hosszú távon is éreztetni fogja a hatását – kezdte Szantó János. Magyarország egyik legnagyobb halgazdasága, a Szegedfish Kft. ügyvezetője elmondta, az úgynevezett koi herpeszvírus a 70-es, 80-as években izraeli halászati berendezésekkel érkezett meg Nyugat-Európába, majd terjedt el egészen Lengyelországig.

– Mi rendszeresen küldjük a halainkat Budapestre virológiai vizsgálatra, ahol minden esetben megállapítják, hogy vírusmentes a hal. Ehhez szigorú szabályok szükségesek: kívülről, máshonnan halat nem engedünk be, és ami egyszer kiment tőlünk, azt soha nem hozzuk vissza. Még vizet se engedünk váltani halat szállító cégeknek, és a takarmányt is bevizsgáljuk – sorolta az ügyvezető. A szigorú hazai ellenőrzési rendszernek köszönhetően Magyarországon nincs halegészségügyi probléma.Mint korábban megírtuk, tavaly februárban jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 2018-tól csökkentik a hal áfáját 27-ről 5 százalékra, annak érdekében, hogy az egészséges élelmiszerek szélesebb fogyasztói réteghez juthassanak el (2017. november 22.: Hiába csökken a hal áfája, a halászlé nem lesz olcsóbb).Az év elején pedig arról számoltunk be, hogy látható a hal áfájának csökkentése, a legnagyobb halgazdaság és az árusok pedig forgalomnövekedésről számoltak be (2018. február 8.: Bejött a számítás: jóval több fogy az olcsóbb halból). Sztanó János ügyvezető hozzátette, ha a jövőben nem emelkedik a villamos energia, az üzemanyag és a haltáp ára, akkor biztosan maradnak az alacsonyabb halárak.