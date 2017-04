Heteken belül kezdődik a szénanáthaszezon

– Minden fára allergiás vagyok. Amint beköszönt a tavasz, előjönnek a tünetek – mesélte Mőzl Henrietta. A szegedi édesanya már egy hónapja szedi gyógyszerét – azt mondja, enélkül szörnyűek lennének a mindennapjai.– Nagyjából tíz éve jött ki rajtam az allergia. Sokáig mázsaszámra használtam a papír zsebkendőt márciustól, a szemem pedig iszonyúan viszketett. De aztán találtam egy készítményt, ami bevált. Azóta folyamatosan szedem, az első virágok megjelenésétől. Mivel a parlagfűre is allergiás vagyok, gyakorlatilag októberig nem is lennének nyugodt napjaim, ha nem ezt tenném. Egyébként szeretem a tavaszt, de az allergia mindig megkeseríti az örömöt, hogy vége a hosszú télnek.Henrietta esete nem egyedi, de szerencsére nem is általános. Bata Zsuzsanna , a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika allergológus professzora elmondta, egy-egy beteg már most is akad, de Szeged környékén a tavaszi tünetek nem kiemelkedők. Az allergiaszezon jellemzően a következő hetekben, a füvek virágzásakor indul majd be. Erre azonban egyre többen érzékenyek.

– Magyarországon a nyugati országokhoz képest a pázsitkultúra még nem annyira fejlett. Azok a gyomnövények pedig, amelyek a füves területeken elterjedtek, nem allergizálnak. Ahogy azonban nálunk is terjedőben vannak a szép gyepfűfajták, egyre többen lesznek allergiások, hiszen ezek közül vannak, amelyek tüneteket tudnak kiváltani.A szakember elmondta, az allergiát kétféleképpen lehet kezelni: az okát és a tüneteit. – Az úgynevezett deszenzibilizálást már két hónappal a szezon indulása előtt el kell kezdeni – magyarázta. – A kezeléssel pár év alatt tünetmentessé tehetők a betegek, és ha később újra elő is jöhetnek a panaszok, állapotuk nem romlik a köztes időszakban.Az allergiagyógyszerek szintén segítenek, ezzel azonban maga a betegség nincs kezelve, csupán a tünetek. – Ezt az első, enyhe panaszok megjelenésével érdemes elkezdeni szedni és a szezon alatt folyamatosan használni. Nem érdemes annyiban hagyni a gyenge tüneteket sem, hiszen elképzelhető, hogy felerősödnek.Bata Zsuzsanna elmondta, úgy tűnik, hogy a fiatalabb korosztályban növekedik az allergiások száma, ennek oka azonban egyelőre nem ismert. – A súlyos allergia kiváltója lehet genetikai hajlam, többnyire azonban a környezeti hatások okozzák. Egyelőre nem lehet tudni, hogy hogyan lehet megelőzni, bárki bármit is mond.