Heteken belül új elnöke lesz a szegedi EHÖK-nek - Török Márk visszavonult

Lemondott a Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzatának elnöki posztjáról Török Márk, aki immár 11 éve töltötte be ezt a tisztséget. Az EHÖK választmányát csütörtök este hívták össze, ahol Törököt felügyelő bizottsági tagnak választották meg. Arra a kérdésre, hogy ez saját döntése volt, vagy így alakult a voksolás, a leköszönő elnök lapunknak azt mondta, megválasztani csak azt lehet, aki elfogadta a jelölést.



- Azt gondolom, már az életkorom miatt is abba kellett hagyni azt a munkát, amit eddig végeztem – fogalmazott. – Erre pedig olyan időpontot volt célszerű találni, ami az egyetemi közös munkát sem akadályozza. A rektorváltás erre jó alkalom volt.



Török Márk elárulta, visszavonulási szándékáról az új és a leköszönő rektor is már több mint fél éve tudott. Arra a kérdésre, hogy akkor mi értelme pereskedni még mindig, azt mondta, abban az ügyben arra kíváncsi, kinek van igaza.



Mint arról már többször beszámoltunk, bár a Munkaügyi Bíróságon és a Törvényszéken már elveszítette a pert a Szegedi Tudományegyetemmel szemben, Török Márk nemrégiben az Alkotmánybíróságon is megtámadta a rektor határozatát, amelyben érvénytelenné nyilvánította a legutóbbi megválasztását. A vita lényege, hogy a felsőoktatási törvény szerint 2015 óta csupán négy évig tölthet be egy ember hallgatói önkormányzatban tisztséget. A minisztérium állásfoglalása szerint visszamenőleg is számolni kell az időt, vagyis a 2015. szeptember 1-jét követő választásoknál, amely a jogszabály-módosítás után történt, már figyelembe kellett volna venni a tisztségekben eltöltött időt. Török Márkot mindezek ellenére még egy évvel később, 2016-ban is újraválasztották, és az az álláspontja, hogy a törvény bevezetését megelőzően szerzett mandátumokat nem lehet beleszámítani ebbe az időszakba.



- Ez egy jogértelmezési vita, és mivel szerintem az EHÖK-nek igaza van, végigviszem. Ennek a vitának eddig sem az volt a lényege, hogy maradhatok-e a tisztségemben, bár tény, hogy ezért tudtam ezt megtenni az elmúlt 3 évben. Azt gondolom viszont, hogy az ország több hallgatói önkormányzatát is érinti ez a jogértelmezés, melyet az Alkotmánybíróság és a kúria is egymástól függetlenül meg fog tenni.



A szegedi EHÖk új elnöke július közepétől Papp Viola lesz, akit Török Márk jelölt erre a tisztségre. A 24 éves, végzett orvos, aki főállásban az SBO-n dolgozik, 2 évig vezette az orvoskari hallgatói önkormányzatot, elnöki kinevezése előtt pedig a felügyelőbizottság elnöke volt.