Heteket kell várni a jócskán megdrágult tűzifára

Simák Ferenc fakereskedőhöz több mint 400 kilométerről, Romániából érkezett a szállítmány.

Fotó: Kovács Erika

– Nyáron központi fűtést csináltattunk. A gáz sem drágább már, mint a fa – mondta Kovács Roland. A vásárhelyi férfi egy hirdetési újságban kínált eladásra tüzelőt, mázsánként 2600 forintért, ami nagyon alacsony ár.– Úgy 30-40 mázsa fánk maradt tavalyról.Kandallóval fűtöttünk. Sokszor előfordult, hogy mire hazaértünk, kialudt, mert napközben nem tudtunk a tűzre tenni. A fával fűtés nagy porral és kosszal is járt. Ráadásul a tűzrevaló beszerzése sem ment egyszerűen. Volt, hogy a megrendelt fát majdnem a tél végére kaptuk meg, nyersen, vizesen. Úgy döntöttünk, áttérünk a gázra. Tisztább és kényelmesebb. A fát 2600 forintos áron vettük, annyiért is adjuk. Nem akarunk nyerészkedni rajta. Reméljük, hamar elviszik, és nem kell sokáig kerülgetnünk – mondta a férfi.A Tüzépeken a konyhakész tűzrevaló mázsáját 3300–3500 forint között árusítják, az akác pedig még többe kerül. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tűzifa ára az elmúlt 1 hónapban 3,9 százalékkal emelkedett, egy év alatt pedig 8,8 százalékkal. A kereskedők szerint ennél jobban drágult.

Fotó: Frank Yvette

– Tavaly ilyenkor 3400 forint volt 1 mázsa fa, idén 3500. Nyáron mindig olcsóbb, akkor 2900 forintért adtuk – mondta Ozgyin Mihály vásárhelyi Tüzép-tulajdonos. – Idén nincs hiány a fából, de körülbelül két hét várakozási idővel tudjuk teljesíteni a megrendelést. A Dunántúlról hozzuk. Friss vágás, vagyis nyers. Kereslet van rá, én nem érzem, hogy sokan térnének vissza a gázra.Kiss Péter ugyancsak vásárhelyi vállalkozó azt mondta, attól drágult meg ennyire a fa ára, hogy az állam kifehérítette az ágazatot. A románok korábban nagyon olcsón hozták be a tűzrevalót, de nekik itt nem kellett adókat, járulékokat fizetniük. – Én saját területről termelem ki a fát, mázsánként 3300 forint körül adom, attól függően, milyen fáról van szó. Nehéz munkást találni a feladatra, még 1300 forintos órabérért is. A másik probléma, hogy érezhetően csökken a kereslet. Sorban állás nincs, és általában csak 5-10 mázsát visznek egyszerre. Ennyire van pénz.

A szentesi Balogh János is fával fűt. – Szerencsém volt. Még a nyár elején megvettem 50 mázsát, 2900 forintos áron. Már mi is számolgatjuk, hogy is járunk jobban: ha maradunk a fánál, vagy áttérünk a gázra. Aki most vesz tüzelőt, úgy hallottam, annak elég sokat kell rá várni, az árak meg az egekben. Csakhogy a kandalló más meleget ad, mint a konvektor.Nagymágocs-Ótompahátra tegnap hajnalban érkezett meg a faszállító kamion. – Június óta vártam erre a pillanatra. Már 400 mázsányi fát írattak fel az emberek – mondta Simák Ferenc helyi fakereskedő. – A mostani szállítmány 230 mázsa. Összevágom, és feliratkozási sorrendben viszem ki. Mindennap kérdezgették az emberek, hogy mikor lesz már végre tüzelőjük, fáznak. Nem rajtam múlt. Én is rengeteget idegeskedtem miatta.A férfi Romániából hozatta be a fát. – Három ottani értékesítővel állok kapcsolatban, de eddig egyik sem tudott szállítani.Simák Ferenc azt is elmondta, brutálisan drágult a fa. Június óta először 200 forinttal ment feljebb a mázsánkénti ár, a mostani szállításig már 900 forintnál tartunk. – Gondoljon bele, ha valaki vesz most 30 mázsát, az 27 ezer forinttal többe kerül, mint amennyi májusban, júniusban volt. Valószínűleg ez az ár tovább emelkedik a télen – tette hozzá a kereskedő.