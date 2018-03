Hetekig csak kötözgették, 5 centis ceruza volt a kislány sebében: 2 kórházban sem vették észre a tárgyat a combjában

Lábra sem tudott állni a fájdalomtól

Két kórházban csak kötözgették a sebet, a kislányt végül édesanyja Szegedre hozta megoperáltatni.

Fotó: Török János

– Január végén történt a baleset – kezdte történetüket a mindszenti Szabóné Bartusz Nikoletta. – Barbara a kabátzsebében felejtett egy ceruzát még napokkal korábban. A szünetben felbuktatták, és olyan szerencsétlenül esett, hogy a ceruza átfúrta a kabátot és a nadrágot is, és beleállt a combjába.Bár már akkor látszott, hogy az íróeszköz eltört, annak csak az egyik felét találták meg. – Keresték a tanárok is, én is, de mivel nem volt sehol, arra gondoltunk, biztos kiesett valahol. A seben sem látszott semmi különös – mesélte az édesanya.Mivel azonban a kislánynak olyan fájdalmai voltak, hogy lábra sem tudott állni, elvitték a háziorvoshoz. Ő megnézte a sebet, majd úgy találta, hogy Barbarát a szentesi kórházban kellene megvizsgáltatni. – Ott szintén megnézték a sebet, de csak a külső részét. Néhány szálkán kívül az orvos mást nem talált. Kitisztította, fertőtlenítette, és onnantól kezdve 1-2 naponta kellett járnunk kötözésre.

5,5 centis ceruzadarabot mutatott a röntgen

Ezt a ceruzadarabot operálták ki Barbara combjából. Családi fotóEzt a ceruzadarabot operálták ki Barbara combjából. Családi fotó

Csakhogy a seb nem gyógyult, egy idő után pedig a kislány sérült combja láthatóan dagadtabb volt, mint a másik. – A háziorvos ekkor a hódmezővásárhelyi kórházba küldött bennünket, hogy nézessük meg, nincs-e nagyobb baj – folytatta a történetet Nikoletta. – Ott antibiotikumos kezelést ajánlottak és kötözéseket, de azt mondtam, ezért felesleges befektetni, így nem maradtunk ott. Egy hétre rá a seb csúnyán bepirosodott, a környéke fel volt puffadva, és már váladékozott is. Ismét Hódmezővásárhelye mentünk, a sebészetre, ahol szintén nem tettek vele mást, mint hogy átkötözték.A családnak február közepén javasolta a háziorvos, aki továbbra is aggódott amiatt, hogy nem gyógyul Barbara lába, hogy kérjenek a szegedi gyermekklinikán is egy szakvéleményt. – Itt készítettek röntgent, amiből kiderült, hogy egy 5 és fél centiméteres ceruzadarab van befúródva a combjába, ami körül már tályog keletkezett – mesélte az édesanya, aki másfél hete jött vissza kislányával az intézménybe, és múlt hét kedden el is végezték a műtétet. Az operáció végén az orvos megmutatta, mit vágtak ki Barbara combjából: a ceruzadarabon még a grafithegy is rajta volt.

Csak speciális röntgen mutatja ki a ceruzát

– El sem merem képzelni, mi lett volna a vége, ha nem küldenek bennünket Szegedre. A kislányom minden orvosnak elmondta, amikor nyomkodták a sebet, hogy szúr, de egyikben sem merült fel, hogy alaposabban megvizsgálják. Nekem kellett volna mondanom, hogy csináljanak röntgent? – háborgott az anyuka, aki már azon gondolkozik, ügyvédet fogadnak, és pert indítanak a két kórház ellen.Az üggyel kapcsolatban Pásztor Imre, a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház orvosigazgatója elmondta, lapunk megkeresése után az ügyet kivizsgálták a kislányt elsődlegesen ellátó orvos, több évtizedes tapasztalattal rendelkező sebész és a röntgenosztály korábbi vezetője segítségével.– A feltételezett idegen testet az első ellátást végző orvos kereste, és mivel egyértelmű információval nem rendelkezett a hollétéről, helyi érzéstelenítésben a sebet is igyekezett feltárni. Röntgen szakorvos kollégánk pedig elmondta, a rutinszerűen végzett röntgenek nem alkalmasak grafit, illetve színes ceruza kimutatására, erre speciálisan beállított vizsgálati eljárások szolgálnak. Erről egyébként magam is kísérletszerűen meggyőződtem.Pásztor Imre hozzátette: gyakorló szülőként örül, hogy a sajnálatos eset végül szerencsésen végződött. Kerestük a hódmezővásárhelyi kórházat is az ügyben, amelynek vezetője tudomásunk szerint múlt hét végén megkérte a nyilatkozattételhez szükséges engedélyt a fenntartótól. Mostanáig azonban nem küldték meg a válaszokat kérdéseinkre.