Hetente kell üríteni a fokhagymaszagú szelektív konténert Algyőn

Bár a szelektív gyűjtőszigetek konténereit havonta kétszer ürítik – az üvegeseket egyszer –, Algyőn a lapunkban bemutatott Kosárfonó utcait minden héten muszáj, mert tele van oda nem való, kommunális hulladékkal – reagált kérdésünkre Farkas Gabriella , a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. ügyvezetője.A konténerben fokhagymatisztításból származó hulladékot fotóztunk. Azért fordultunk a szolgáltatóhoz, hogy megtudjuk, több mint tíz évvel a szelektív gyűjtőszigetek megjelenése után mihez tud kezdeni az oda nem való hulladékokkal. A fokhagymahéj komposztálható, de még zsákba kötve sem illik betenni a szelektív hulladék közé. A tömörítős autóban szétreped a zsák, összekeveredik a válogatott anyagokkal, és így az egész szállítmány felhasználhatatlan lesz.Az ügyvezető azt írta, a szigetek konténereit ürítő autó sofőrjének a listán be kell jelölnie, hol nem tudta kiüríteni a konténert, mert nagyobb mennyiségű kommunális hulladék is volt benne. Azért azután a sima „kukásautó" jön el, ilyenkor a környéket is feltakarítja a kft. A cég azt tapasztalja, hogy a szigeteknél tényleg sok az oda nem illő szemét, erről mindig értesítik az önkormányzatokat. A cikkünkben szereplő algyői sziget is „kiemelkedően szemetes". A kft. úgy tapasztalja, hogy egy bolt személyzete hordja ide a kommunális hulladék jelentős részét, és válogatás nélkül önti be. Ez ügyben már kértek találkozót és intézkedést az önkormányzattól.A szelektív gyűjtést két külön járattal oldják meg. Az egyik a papírt, műanyagot és a fémet viszi el a házaktól, és ugyanez az autó üríti a gyűjtőszigetek papíros és műanyagos-fémes konténereit. Egy másik járat a szigetekről az üveghulladékot viszi el. Ezt a munkát tovább bontani nem gazdaságos. A begyűjtött szelektív hulladék mennyisége településenként eltérő, 20 kilogramm és 2500 kilogramm között változik.Algyőn 500-800 kiló, és ebben már az is benne van, amit a gyűjtőszigetekről visznek el. Azért sem éri meg több autót küldeni, mert a begyűjtött szelektív hulladékot mindenképp tovább kell válogatni. A papírt, a műanyagot és a fémet is tovább kell szortírozni fajtánként, hogy fel tudják dolgozni.