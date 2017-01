Hetente riasztják a mentőket szén-monoxid-mérgezés miatt

Jelző helyett a macska mentett életet



Meghalt két felnőtt szerda hajnalban Tapolcán szén-monoxid-mérgezésben. A családi házban történt tragédiát három gyermekük azonban túlélte: az emeleten alvó fiatalokat a macskájuk folyamatos nyávogásával felébresztette. Ők hívták a mentőket is, a szakemberek azonban már nem tudtak segíteni a szülőkön. A tapolcai tragédián kívül aznap még két embert vittek kórházba Újpestről és a Szabolcs megyei Dögéről, akik szintén szén-monoxid-mérgezést kaptak házukban, de egy győri lakásban is jelzett a szén-monoxid-érzékelő. Egy nappal korábban két esetet jelentettek az országban: Debrecenben okozott majdnem tragédiát egy gázpalackról működtetett fürdőszobai bojler, illetve a fővárosban is két ember rosszul lett, és enyhe mérgezést szenvedett.

Tudta?



Ha ön talál rá egy már eszméletlen betegre, csak akkor kezdjen az elsősegélynyújtásba, ha biztos abban, hogy a környezetben nincs már jelen mérgező koncentrációban a szén-monoxid. Ellenkező esetben gondoskodjon a hatásos szellőztetésről, vagy egy mély légvételt követően, légzését mindvégig visszatartva mentse ki a magatehetetlen embert. Csak ezt követően kezdődhet a segítségnyújtás a vonalban maradó mentésirányító tanácsai alapján.

– Van szén-monoxid-mérőnk, de nem használjuk – mutatta a berendezést otthonában Angyalné Farkas Irén , aki a kedvünkért kapcsolta csak be a kis műszert. – Évekkel ezelőtt megvettük, de úgy érzem, nincs rá szükség. Biztonságosan fűtünk. A szobákban cserépkályha van, gázzal csak az étkező és az előszoba konvektora megy. Szerintem megérezném, ha valami gond lenne – érvelt a szegedi asszony.Pedig a szén-monoxid-mérő életet menthet, erről a hódmezővásárhelyi Angyal családnak – a névegyezés csak véletlen – személyes tapasztalata is van. A katasztrófavédelem internetes játékán nyerték a műszert, amely november elején jelezte a bajt az ötfős családnak. Kiderült, hogy az egyik gázkészülékhez csatlakozó vezetékből szivárgott a gáz. Angyal Beatrix az eset után pár nappal mesélte el lapunknak, hogy a riasztást követően azonnal kinyitották az ablakokat, lekapcsolták a fűtést, és kimentek a házból (2016. november 9.: Játékon nyert készülék mentette meg az életüket). Elképzelhető, hogy a berendezés nélkül nem ismerték volna fel idejében, hogy veszélyben vannak.A fűtési szezon kezdete óta heti rendszerességgel fordulnak elő szén-monoxid-mérgezéses esetek Csongrád megyében, halálos kimenetelű azonban eddig nem történt. Túri Mihály , az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének vezető mentőtisztje elmondta, a mentésirányítók ilyenkor fokozottabban odafigyelnek azokra a jelekre, amelyekből mérgezésre lehet következtetni.– Fejfájást, szédülést más is okozhat, ám ha ezek párosulnak hányingerrel vagy tudatzavarral, főleg ha mindez egy egyébként egészséges embert érint, szinte biztos, hogy azt a szén-monoxid okozza. Szintén gyanús lehet, ha egyszerre több ember is küzd ezekkel a tünetekkel a helyszínen. Ilyenkor mindig azt javasoljuk, hogy azonnal menjenek ki a friss levegőre.Túri Mihály hangsúlyozta, szén-monoxid-mérgezést nem csak elavult fűtőberendezések okozhatnak. – A mostani szezonban is volt olyan esetünk, amikor újszerű házhoz, korszerű berendezés által okozott esethez riasztottak bennünket. És nemcsak a fűtőtestek, a fali vízmelegítők is potenciális veszélyforrások. Egy jól működő eszköznél is előfordulhat, hogy az égéstermék visszaszivárog a lakótérbe, éppen ezért fontos, hogy évenként ellenőriztessük ezeket.A szén-monoxid-mérgezés tünetei gyorsan követik egymást. A hányingerrel egy időben jelentkezik már az izomgyengeség is, amely lehetetlenné teszi, hogy ép tudata ellenére a mérgezett ember meneküljön a helyiségből. Ezért fontos, hogy időben reagáljanak az érintettek, vagy már eleve megelőzzék a bajt – egy megbízható, bevizsgált szén-monoxid-jelző megvásárlásával.