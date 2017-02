Hétfő a vállalkozói adóbevallás határideje

Nekik, illetve a kiegészítő tevékenységet végző nyugdíjas egyéni vállalkozóknak is elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell eljuttatniuk bevallásukat a NAV-hoz. Ez a határidő az evás egyéni vállalkozókra és a katás adózókra is vonatkozik. Ők az éves elszámolást a 1643-as, illetve a 16KATA nyomtatványon nyújthatják be – ezek az adóhivatal portáljáról letölthetők. A határidő nem vonatkozik azokra, akik tavaly megszüntették vagy az év egy részében szüneteltették vállalkozásukat, nekik május 22-éig kell a bevallást benyújtaniuk.