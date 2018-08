Hétfőig várja a jelentkezőket a szegedi egyetem

A korábbiakhoz hasonlóan jelentkezni ezúttal is csak elektronikus úton lehet, hétfőig. Fontos, hogy a pótfelvételi során már csak egyetlen képzés jelölhető meg.



A 2018/2019-es tanévben a már felvételt nyert, több mint 5800 új hallgató mellé további elsőéveseket vár a Szegedi Tudományegyetem. Az intézmény beszámolójából kiderült, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, a Mérnöki Kar, a Mezőgazdasági Kar, a Természettudományi és Informatikai Kar, az Általános Orvostudományi Kar és az SZTE Tanárképző Központja is pótfelvételit hirdet.



Szegeden több mint 200 alap-, mester- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen várják a jelentkezőket, akik a nappali, a levelező és a távoktatási formát is választhatják – de csak önköltségesen. Ezúttal már nincs államilag finanszírozott oktatás. A meghirdetett szakok listája az egyetem pótfelvételi oldalán érhető el.