Hétfőn délután fejeződött be a viharkárok felszámolása Csongrád megyében

A vasárnapi több mint száz lakossági bejelentést hétfőn délelőtt újabb negyvenöt segélyhívás követte. A műszaki mentéseket hétfőn délelőtt főként Szeged, Csengele, Makó, Kübekháza, Zsombó és Mórahalom településein végezték el a tűzoltók. A legtöbb esetben a kidőlt fák és a lehasadt faágak akadályozták a közút forgalmát, több helyen pedig az épületre vagy távvezetékekre dőlt fák törzsét és ágait távolították el a tűzoltók - közölte a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



Több lakóházban a tetőszerkezetet is megrongálta a viharos erejű szél, volt ahol a cserepeket, máshol a bádoglemezeket sodorta le a vihar.



A vihar kapcsán hétfő estig több mint százhetven esetben riasztották az egységeket Csongrád megyében. A hivatásos rajok munkáját az önkéntes tűzoltók is segítették. Címről címre haladva végezték a károk felszámolását, a munkálatok hétfőn a délutáni órákban fejeződtek be.



Személyi sérülésről sem vasárnap, sem hétfőn délelőtt nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére.