Hétfőn kapcsolják le az ünnepi fényeket Szegeden

A díszek nagyobb része, ahogy a korábbi években, most is a helyén marad – főként ott, ahol nehéz megközelíteni és elérni azokat. Így például a Belvárosi hídon és a Tisza Lajos körúton. – Szinte képtelenség úgy feltekerni a körúti több mint 5 kilométeres füzért, hogy ne sérüljön meg. Ezek ott maradnak a homlokzatokon és a hídon egész évben, hiszen jó minőségű, UV-álló anyagból készültek – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.



A figurákat – így többek között a rendkívül népszerű fényszarvast is – szétszedik, és egy raktárban tárolják idén karácsonyig. A város karácsonyfáját a Klauzál téren hétfő reggel kezdik el visszavágni, majd bontani daru segítségével a környezetgazdálkodás szakemberei. A fenyőt mulcsként használják majd fel a szegedi parkokban.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)