Hétfőtől akkor jön a busz is, amikorra kiírják

– Jövő héttől a DAKK is küldi a buszokról a dinamikus adatokat a megállókban lévő LED-es kijelzőkre, egyelőre tesztüzemben. A nyári menetrendre történő átállás után, azaz június 15-étől pedig „élesben" is működik majd a szolgáltatás – tájékoztatott Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a napokban megtartott egyeztetés eredményéről, amelyen az önkormányzat, a DAKK és az SZKT illetékesei vettek részt. Ez azt jelenti, hogy június közepe után az elektronikus utastájékoztatókon elvileg valós adatok lesznek olvashatók nemcsak az SZKT villamosainak és trolijainak, hanem a DAKK buszainak érkezéséről is. Mint egy hete megírtuk , a városi buszjáratokat működtető DAKK Zrt.-nek a várossal kötött hétéves szolgáltatási szerződés szerint már másfél éve úgynevezett dinamikus, a járművek tartózkodási helye és sebessége alapján meghatározott, percenként frissülő adatokat kellene küldenie az SZKT üzemeltetésében lévő LED-es kijelzőkre. Ennek állításuk szerint eleget is tettek, de az SZKT rendszerével az nem volt kompatibilis. Most úgy tűnik, elhárult a szolgáltatás technikai akadálya, és az utasok június közepétől nem csak a hivatalos menetrendi adatokat láthatják majd a megállói kijelzőkön.