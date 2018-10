Hétfőtől betiltják a hajléktalanságot - Strigulázza majd a rendőr a renitens fedélnélkülit, börtönbe is zárhatják

„Nem szívtelen a törvény"



Az 1821-ben alapított, naponta közel 150 ezer példányban megjelenő brit napilap, a The Guardian budapesti tudósítója, Shaun Walker hosszú cikkben foglalkozik a rendelettel. Azt írja, hogy bár sok országban küzdenek a hajléktalansággal, Magyarország az első, amely kriminalizálja a fedél nélkül élőket. A cikkben megszólal Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, aki azt mondta, a magyar kormány arányaiban többet költ a hajléktalanellátó rendszerre, mint más európai ország. Kovács hozzátette, abszurdnak tartja, hogy a rendeletet egyesek szívtelennek nevezik.

Hatalmas bürokráciát generálhat

Élesben derül ki, hogy készült fel a rendőrség

A szakember szerint a közterületi hajléktalanságot betiltó rendelet célja egyszerűen fogalmazva az, hogy eltüntessék a szem előtt lévő fedél nélkül élő embereket. Fotó: Török János

A vége közmunka vagy elzárás is lehet

– Leszarom a híreket, a tévét, a rádiót, mert nincs. Majd elbeszélgetek én az illetékesekkel. Ha én nem akarok bemenni a szállóra, akkor nem megyek. Ha elküld a rendőr, akkor majd megkérdezem tőle, hogy ugyan hova a francba menjek. Ettől még nem lövöm tökön magam. Majd elbújok, bujkálok egyik bokorból a másikba. Szerintem nem fog változni semmi – foglalta össze véleményét röviden, szaftos káromkodásokkal tarkítva Merzsán Tibor, aki már 2002 óta él az utcán. Mellette barátnője, Mária bóbiskolt, majd leesett a padról Szegeden, a Dugonics téren.Tibort arról kérdeztük, mi a véleménye arról, hogy október 15-én életbe lép az a kormányrendelet, amellyel az állam betiltja a hajléktalanságot, azaz jövő hétfőtől tilos közterületen életvitelszerűen élni és tartózkodni.A Magyar Közlöny 2018. október 2-i számában olvasható rendeletből kiderül, hogy a hajléktalan ingóságait ideiglenesen tárolni kell valahol, ez a helyi önkormányzat vagy a rendőrség feladata lesz.Erről pedig az illetékes szervnek határozatot kell hoznia, aminek egyebek mellett tartalmaznia kell az ingóságok megnevezését, mennyiségét, valamint a becsléssel megállapított értékét is. A tárolhatatlan dolgokat viszont megsemmisítik, amiről megsemmisítési jegyzőkönyvet kell készíteni. Ezen például fel kell majd tüntetni a megsemmisítés kezdő és befejező időpontját. Ha azonban a hajléktalan a megsemmisítés után jelentkezik a cuccaiért, akkor a szabály szerint vissza kell neki fizetni az ingóságai értékét. Ebből azonban levonják az ideiglenes tárolás és a megsemmisítés költségeit. Mindez hatalmas bürokráciát generál.Megkérdeztük a rendőrséget, hogyan készülnek a rendelet betartatására, illetve hogy felkészült-e a rendőrség a hajléktalanok esetleges tömeges elzárására. A rendőrségi kommunikáció az utóbbi időkben rendkívül szűkszavú, most sem volt másként, ezért az Országos Rendőr- főkapitányság kommunikációs szolgálatának válaszát, a jogszabályok említése nélkül, szó szerint idézzük. „A jogszabályváltozással kapcsolatban a rendőrség felkészülése folyamatban van, arról a későbbiekben, a jogszabályok hatályba lépésekor ad tájékoztatást a rendőrség." Azaz majd csak jövő hétfőn, élesben derül csak ki, hogyan készült fel a rendőrség az új feladatokra, és hogyan látja majd el azokat.Zsótér Ágnes, az Egyesített Szociális Intézmény főigazgatója elmondta, a hajléktalanellátó rendszerre nem ró nagyobb terhet a hétfőn életbe lépő rendelet, mert az elmúlt években soha nem voltak telt házasok még télen sem, így ha azok is bekerülnek a szállóra, akik eddig nem mentek be, akkor is lesz elegendő férőhely.– Valószínűleg változtatnunk kell majd a nyitvatartási rendünkön. Jelenleg a stratégiai egyeztetés folyik az érintett szervekkel. A rendelet a közterületen élő hajléktalanokat érinti, tehát azokat, akik szem előtt vannak. Akik magántulajdonban lévő területen, például a Göndör sor mögötti, a Délalföldi Erdészeti Zrt. (Dalerd) tulajdonában lévő erdőben élnek, azokat nem. Az intézkedés pedig azt jelenti, hogy a rendőr majd felszólítja a hajléktalant, hogy hagyja el a helyszínt, menjen be a nappali melegedőbe vagy az éjszakai menedékre. Ha nem működik együtt, a rendőr striguláz, és akinek 90 napon belül összejön három strigula, az ellen szabálysértési eljárás indul, aminek a vége közmunka vagy akár elzárás is lehet – magyarázta el Papp Gábor. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményvezetője bízik abban, hogy erre Szegeden nem kerül sor. – Csúnya kifejezéssel élve az a cél, hogy eltüntessék szem elől a hajléktalanokat, hiszen magát a hajléktalanságot megszüntetni nem lehet – tette hozzá a szakember.Megtudtuk azt is, a jövő hét elején szerdáig „próbaköröket" tesznek majd a rendőrök. Akkor még csak fokozott ellenőrzés során felmérik a helyzetet, és tapasztalatot gyűjtenek. A hét második felében viszont már intézkedni is fognak az életvitelszerűen közterületen élőkkel szemben.