Hétfőtől csak kulccsal lehet parkolni a Mars téri üzletsor mögött

Ott jártunkkor éppen a gyógyszertár árubeszállítója próbált bejutni, azonban mivel már egy lánccal lezárták a területet, így kénytelen volt a kijárati oldalon megközelíteni a gyógyszertárat, hogy ne kelljen métereket megtennie a csomagokkal a kezében. Elmondta, remélhetőleg a hozzá hasonló ügyekre is találnak megoldást, mivel a nagykörút forgalma miatt nem csak a parkolásban, de az áruszállításban is nehézségeket okoz.

Népszerű parkolóhely volt a Mars téri üzletsor mögött, a Párizsi körútról nyíló udvar, amelyet a piac közelsége és a belvárosi elhelyezkedése miatt sokan használtak. A Mars téri, Párizsi körúti, valamint az udvart szintén használó Kossuth Lajos sugárúti társasházi lakóknak azonban ez évek óta problémát jelentett, hiszen csúcsidőben szinte lehetetlen volt helyet találni az említett területen. Az udvar nem közterület, hanem az önkormányzat tulajdona, amelynek haszonbérlője az IKV: a lakók pedig évek óta küzdenek azért, hogy megoldódjon a helyzet. Nem csak a parkolásban, hanem a hulladékszállításban is problémát okozott az, hogy illetéktelenek használták a parkolót, rendszeresen pótlólagos szállítással tudták a konténereket kiüríteni, ami jelentős plusz költségeket is okozott a társasházaknak. Mint azt Kardos Kálmán , az IKV Zrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta, a legnagyobb gondot azt jelentette, hogy esténként idegenek telepakolták az úszótelket szeméttel, így ülőgarnitúra, kartondobozok és étkezési hulladék került az udvarra, amelyet szétdobáltak. - A tulajdonosok több esetben tettek bejelentést, hogy a terület koszos, mocskos az odaszállított hulladéktól. Mivel az IKV Zrt. a haszonbérlője a területnek, a gondnoki feladatokat is el kellett látnia. Az úszótelek takarítását több esetben saját költségen végeztük el. - mondta a cégvezető.Júliusban azonban fordulatot vett az ügy, a lakógyűlésen a tulajdonosok és a bérlők egyhangúan a terület lezárása mellett döntöttek, annak tudatában is, hogy korlátozott számban állnak rendelkezésre, és területhasználati díjat kell fizetni érte. Kardos Kálmán megjegyezte, sokan örültek, hogy végre elindult a területre vonatkozó lezárási folyamat, amivel szabályozni lehet a parkolást, így csak azok tudnak majd bejutni az udvarba, akik ott élnek vagy dolgoznak - egyúttal megszűnik az illegális szemétlerakás és rendezetté válik a közösen használt terület.Az IKV vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, eddig 36 kérelem érkezett a céghez, ebből 33-at tudnak teljesíteni, a többiek várólistára kerülnek. A bérleti díj bruttó 5080 forint lesz, de a mozgásában korlátozott személyeknek havi nettó 250 forintot kell fizetniük, míg akik beteg hozzátartozót szállítanak, soron kívül kapnak kulcsot. Az illetéktelenül parkolók ellen az IKV birtokvédelmi pert indíthat.Az udvart vasárnapig lezárják, kijelölik a parkolóhelyeket és kitakarítják a területet, így a parkoló hétfőig nem használható, erről tájékoztató levélben értesítették az érintetteket. Az üzletbérlőknek és azoknak, akik csak áthaladás céljából vennék igénybe a területet, már a cég átadta a kulcsokat, és azokat az autósokat is tájékoztatták, akik nem hagyták el a területet.