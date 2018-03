Heti 2 napot van nyitva a pénzintézet Bordányban: a takarék szerint 2 közeli településen is lehet ügyet intézni

Rácz Gábor szerint is állandó sorban állás van a takarékszövetkezetben. Fotó: Karnok Csaba

– Minden délelőtt sorban állás van, amikor kinyit a takarékszövetkezet. Ezt látom, de különösebben nem zavar, mert van bankkártyám, és az ATM-ből is tudok pénzhez jutni, ami viszont mindig működik – mondta a Délmagyarországnak a bordányi Rácz Gábor Van azonban, aki szerint nagyobb probléma, hogy hetente csak két napot van nyitva a pénzintézet. Ilyen például Zádori Istvánné , aki szintén a sorban állásra panaszkodott. De közéjük tartozik a település polgármestere is. Tanács Gábor elmondta, hogy a takarékszövetkezetek folyamatos integrációja után, január 1-jétől hívják 3A Takaréknak a bordányi bankot.– Most döntöttek úgy, hogy csak heti két napot lesznek nyitva nálunk, heti hármat pedig Forráskúton, ez pedig a lakosoknak nem tetszik – tette hozzá a polgármester, aki megkereste a takarékot, és érdeklődött a nyitvatartás csökkentéséről. Azt mondta, hogy racionalizálással magyarázták a változtatást. Tanács Gábor szerint azonban inkább az lehet a háttérben, hogy nincs elég alkalmazottjuk, ráadásul a település számláját sem a 3A vezeti.A településvezető azt is elmondta, hogy az új rendszer miatt a gazdáknak, akiknek például járulékokat kell időre fizetniük, problémát okoz a rendszer, hiszen így jobban kell figyelniük, hogy le ne maradjanak a határidőkről.Tanács Gábor Zákányszéket említette példaként, ahol két bankjegykiadó automata is van, ráadásul a takarékfiók a hét öt napján kinyit, pedig az kisebb település.– Szerintem ha ott ez így el tud működni, akkor nálunk is működhetne – mondta a polgármester.A 3A Takarékszövetkezet szerint azonban nem akkora a baj, mint ahogy azt a bordányiak állítják. A pénzintézet értékesítési ügyvezetője levélben válaszolt kérdéseinkre. Jász Péter azt írta, hogy egy fiók fenntartása és működtetése rendkívül költséges dolog. Ha pedig egy településen nincs olyan erős igény a takarék szolgáltatásai iránt – sem az önkormányzat, sem a lakosság, sem a vállalkozók részéről –, ami a fiók fenntartásának költségeit kitermeli, akkor el kell gondolkodni a veszteséges fiók sorsáról. A takarékok is a piacról élnek, működésüket csak akkor tudják fenntartani, ha nyereségesek – fogalmazott az ügyvezető.Jász Péter szerint a bordányi fiók esetében igyekeztek olyan megoldást találni, ami egyaránt jó a közösségnek és a takaréknak. Ezért döntöttek úgy, hogy a fiókot csökkentett nyitvatartás mellett, de fenntartják, és egy ATM-et is kihelyeznek. Arra is felhívta levelében a figyelmet, hogy talán nem véletlen, hogy Bordányban egyik másik banknak sincs kirendeltsége, csak nekik. A bankvezető azt is írta, hogy hosszú távra terveznek, maradni szeretnének Bordányban, amihez viszont az is kell, hogy a bordányi lakosok és a település önkormányzata is a takarékot válasszák partnerüknek.Ráadásul szerinte a fiókhálózat lefedi a térséget. „Fiókhálózatunkat úgy alakítottuk ki, hogy 20 kilométeres körzetben legyen mindig nyitva egy takarékszövetkezeti kirendeltség. Ezek a fiókok könnyen megközelíthetők, és parkolni is lehet előttük. Bordány esetében Üllés, Zsombó, Zákányszék és Forráskút is megfelel ezeknek a feltételeknek. De a dorozsmai kirendeltség is könnyen elérhető, akár tömegközlekedéssel is."