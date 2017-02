Heti kétszer kívül-belül lemossák a trolikat - Influenzaszezonban fertőtlenítővel is tisztítják a járműveket

Csak papíron zárják ki az influenzásokat



Megkérdeztük mindkét tömegközlekedési céget, hogyan lehet betartatni az utazási feltételeik között szereplő kitételt, hogy fertőző beteg az utazásban nem vehet részt. Az SZKT szerint ennek kiszűrésére a jármű vezetőjének a legritkább esetben van módja, míg a DAKK érdemben nem is válaszolt a kérdésre. Szintén az utazási feltételek között szerepel, hogy aki „rendellenesen" beszennyezi a járművet, annak ki kell fizetnie a tisztítás, helyreállítás költségét. Mindkét cég úgy nyilatkozott, eddig még nem fordult elő, hogy valakin behajtották volna ennek költségét. Az utazásból is csak 1-2 embert zárnak ki évente, a DAKK magyarázata szerint főként erős ittasságuk miatt.

A tél végi saras-latyakos idő miatt nemcsak haza hordunk a szokottnál több koszt, hanem a naponta tömegek által használt buszokra, trolikra, villamosokra is.Ráadásul az influenzaszezonban a tömegközlekedési járművek kapaszkodóit fogdosva jó eséllyel kerülnek kórokozók a kezünkre. Kézmosás nélkül így akkor is megfertőződhetünk, ha utastársaink nem az arcunkba köhögnek, tüsszentenek.Az SZKT járműveit naponta takarítják a cég járműmosójában dolgozók, amikor a járművek bejönnek a forgalomból. A trolik és villamosok padozatát és lépcsőit felsöprik, hetente kétszer föl is mossák. Ugyancsak heti kétszer a kapaszkodókat, korlátokat, könyöklőket letörlik, az ablakok belső felületét lemossák, és az üléseken lévő durvább szennyeződéseket is eltávolítják. Az ülések teljes kárpittisztítását egyébként a nyári iskolaszünetben szokták elvégezni – tudtuk meg Majó-Petri Zoltán tól, az SZKT ügyvezetőjétől. Ha az utasok jelzik a sofőrnek, hogy erősen szennyezett az utastér, akár a vonalról, soron kívül is beviszik a járművet nagytakarításra. Ha az időjárás engedi, heti két alkalommal külső, gépi kefés mosáson is átesnek a járművek. Persze ezt fagypont alatt nem tanácsos elvégezni, mert lefagynak az ajtók, a visszapillantók, és a lépcsők is csúszóssá válnak.Az igazgató kérdésünkre elmondta, influenzaszezonban rendszeresen fertőtlenítővel takarítják az utcáról bevonuló járművek kapaszkodóit, leszállásjelzőit – de ez nem adhat teljes körű védelmet a fertőzés ellen, hiszen napközben nincs lehetőség a fertőtlenítős takarítás elvégzésére.A DAKK Zrt. buszain a sofőrök takarítanak naponta legalább egyszer – ezért láthatunk felmosószettet a buszok többségén. A sofőrök feladata az utastér felsöprése, a szemét és más hulladékok összegyűjtése, a kukák kiürítése is. A buszok külsejét szintén gépi mosóban tisztítják fagypont fölötti hőmérsékletnél, legalább heti egyszer. Ha „esztétikai állapota" indokolja, ennél gyakrabban is lemossák – közölte a DAKK kommunikációs osztálya. A buszok padozatát, az ablakpárkányok, kapaszkodók, üléshuzatok, oldalfalak, ablakok vegyszeres tisztítását kéthetente végzik el. Influenzajárvány idején speciális takarítást is végeznek, megfelelő védőeszközökkel és takarítószerekkel – tették hozzá.