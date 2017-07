Hétköznap éjjel sem tudnak aludni: diszkózaj veri fel a csendet a Felső Tisza-parton

Nem tudnak aludni

A Horthyt mérik

Ótott Ferenc szerint biztos nem a Horthy Csónakház ad okot panaszra. Fotó: Borbola Lilla

– Már füldugóval sem tudok aludni, csak a fülem sebesedik ki tőle. Hetek óta olyan vagyok, mint egy zombi – hívta fel kétségbeesetten szerkesztőségünket többször Ágnes. Dübörgő zene, üvöltő műsorvezető és sikítóversenyek keserítik meg a Felső Tisza-partiak éjszakáit hétköznaponként.– A SZIN és az egyetemi rendezvények is hangosak, de azokat el tudom viselni, mert tudom, hogy pár nap, és vége. Ugyanez a helyzet a hétvégi bulikkal. Ha az ember városban lakik, akkor számolnia kell a zajjal, de ez a hétköznapi diszkózaj több a soknál – mondta Ágnes, aki kérte, ne írjuk le teljes nevét. Mivel a Tisza viszi a hangot, rontja a helyzetet. – Tavaly egész nyáron ez volt, és most megint kezdődik – folytatja Ágnes, aki szerint a Dokk nevű szórakozóhelyről jön a zaj hétköznap, heti 2-3 alkalommal. Már az önkormányzati képviselőjét is felkereste az ügyben, hogy tegyen valamit.A felsővárosi képviselő, Szentgyörgyi Pál elmondta, valóban sok panasz érkezik hozzá a zaj miatt. – Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakók tudjanak pihenni – mondta a képviselő. Szerinte azonban a zaj a Horthy Csónakházból jön.

Gazdátlan a zaj

Ha elég sokan kérik, a város fizetheti a mérést



Van rá példa, hogy hatósági ellenőrzés részeként a hivatal fizeti ki a mérési költséget. Amennyiben az adott helyszínnel kapcsolatban több bejelentés érkezik, hosszabb ideig tart a zajos tevékenység, a hatóság mérlegelése alapján megrendeli a hivatal a mérést. Ha a mérés azt igazolja, hogy a zaj a határértéket átlépi, akkor az üzemeltetőnek tervet kell készítenie arról, milyen intézkedéseket tesz a zajcsökkentés érdekében. Az intézkedés eredményességét később ellenőrző méréssel kell igazolnia – közölte a panasz költségeivel és zajszintméréssel kapcsolatos válaszában az önkormányzat városüzemeltetési irodája. Mindehhez azonban először a panaszosoknak azt kellene tudniuk, melyik szórakozóhely ellen is nyújtsák be a panaszt.

– Évente többször feljelentenek minket, pedig mi közvetlenül a töltés alatt vagyunk, ami felfogja a hangot. Ráadásul ez egy 50 férőhelyes, kis szórakozóhely, és csak két hangszórónk van – mondja a csónakház tulajdonosa, Ótott Ferenc. Hozzátette, hétköznap nincs is buli az úszóházon, és eddig minden akusztikai mérésnél határértéken alul voltak.Tovább érdeklődtünk. A Dokk is passzolta a labdát. – Be vagyunk mérve, és határértéken alul van a zajszintünk. Kérdezzék a Tisza Gyöngyét! – mondta Rakitta Vilmos ügyvezető. Brattke Edgar, az újszegedi oldalon lévő Tisza Gyöngye üzemeltetője arról beszélt, négy hete nyitottak, akkor őket is bemérték, és ők is határértéken alul voltak. – Saját hatáskörön belül is szoktunk mérni, hogy ellenőrizzük a bulikat, de mindig rendben vagyunk. Hétköznap pedig nincs buli nálunk – mondta az üzemeltető.– Szerettem volna panaszt benyújtani az önkormányzatnál is, de 5000 forint az eljárás kérvényezése, ráadásul a 100 ezer forintos akusztikai mérést is rám terhelhetik, ha nem nekem adnak igazat. Ekkora rizikóval nem vállalhatjuk mindezt – magyarázta Ágnes.