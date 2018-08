Hétköznap is ehetünk, amennyi belénk fér: van, ahol kedvezményes bérletet is kínálnak a svédasztalhoz

A Békében már öt éve elérhető

Mi lesz ma az ebéd? Vendégcsalogató a Diófa vendéglőben. Fotó: Török János

Kihasználják a piaci rést

Átutazó és környékben dolgozó vendégek

Délidő. A Kastélykert étterembe folyamatosan érkeznek vendégek. Fotó: Török János

A Kastélykertben még törzsvásárlói kártya is van. Fotó: Török János

– Mi már öt éve csináljuk. A nagy számok törvénye alapján éri meg. Én örülök neki, ha egyre több ilyen hely nyílik, de nem vagyunk konkurenciái egymásnak – mondta Kozák Pál , a Béke Tanszék tulajdonosa.Két éve már írtunk a hétvégi svédasztalos kínálatról – ezekből bőven találunk Szegeden. Abban minden általunk megkérdezett vendéglátós egyetértett, hogy nagy haszon nincs a svédasztalon, inkább gesztus a vendég felé, valamint jó reklám: ha ízlett az étel, talán máskor is betér majd a vendég (2016. augusztus 2.: Inkább reklám, mint üzlet a svédasztal).Mostani körképünkben az egyre népszerűbb, hétköznap is svédasztalos ebédet kínáló vendéglátóhelyeket vettük számba, amelyekből mindössze hármat találtunk Szegeden. Ezek közül a leghosszabb ideje a Béke Tanszéken létezik ez a szolgáltatás. Itt felnőtteknek 1700, 14 év alatti diákoknak 800 forintba kerül az „annyit eszünk, amennyi belénk fér" élmény. A Békében nyáron ezért az összegért háromféle leves, 7-8 főétel, főszezonban 4 leves és 15 főétel közül lehet csipegetni a salátabár mellett.A legújabb hely a palettán az Anyám Tyúkjai bezárásával megfiatalodott Diófa vendéglő. Az egykor népszerű, mára kissé megkopott fényű helyre az egykori tulajdonos, Veres János lányai hordták át a bútort a nemrég munkaerőhiány miatt bezárt Széchenyi téri éttermükből.– Menüztetéssel foglalkozó étterem rengeteg van. Mi éppen azért csaptunk le erre a lehetőségre, mert kevés a hétköznap is svédasztalt kínáló vendéglátóhely. Ez egy piaci rés, amit most megpróbálunk kihasználni – mondta Veres Orsolya , aki a mindössze kéthetes próbaüzem alapján még nem tudott tapasztalatokról beszámolni, de annyit elmondott, hogy jó a fogadtatás.Amikor ott jártunk, csont-, zöldbab- és gyümölcsleves, csikós tokány, rakott kelkáposzta, csirkecomb, parasztos csülök és libahúsos tészta közül lehetett választani a köretek és savanyúságok mellett – 1400 forintért.– Meg vagyunk elégedve. Jól főznek, háziasak az ízek. Van, akinek anyagilag ez jobban megéri, de nem biztos, hogy mindenkinek – mondta István, aki a libahúsos tésztából fogyasztott, amit tejfölös-ajváros öntettel és sajttal készített a szakács.A hétköznapi svédasztalok egén vitathatatlan állócsillagként ragyog az Algyői úti Kastélykert étterem, amelynek hatalmas parkolójában hétköznap is nehezen találni helyet. Odabent is jól érzi magát a munkaruhás munkás és az öltönyös vállalkozó is. Huszka Dávid is munkaruhában étkezett kollégáival: a közelben, a tramtrain építkezésén dolgoznak. A jól megtermett fiatalembernek biztosan megéri az 1400 forintos szabadszedéses ebéd. – Finom, olcsó, és van választék bőven – mondta két falat között. Bittó Árpád , a rendezvényszervezéssel foglakozó Sport&Life, a Vármegye és a Kastélykert fogadót üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője három éve várja itt az éhes vendégeket. – A 12 év alattiak fél áron, a 6 évnél fiatalabbak ingyen ehetnek nálunk. Ezt tartom, ameddig bírom. A hétköznapi vendégek egy része átutazó, többségük a környéken dolgozik – magyarázta. Itt 21 óráig várják az éhes vendéget, aki annyit ehet a kínálatból, amennyi belefér.A hétköznapi szabadszedéses étkezés népszerűségét jelzi, hogy a Diófában és a Kastélykertben is kínálnak tíz alkalomra szóló kedvezményes bérletet 12 ezer forintért, amivel így 1200 forintból ehetjük degeszre magunkat.