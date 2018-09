Hétköznapi ügymenet - Itt is az arany a nyerő, szigorítja a nemzeti bank a zálogkölcsönt

Arany a zálogházban. Biztos üzlet mindkét félnek. Fotó: Karnok Csaba

A BÁV példája:

THM: 39,9 százalék

A Szegeden két, Hódmezővásárhelyen és Makón egy-egy fiókot működtető BÁV-nál a 40 ezer forintos kölcsönnél 90 napos futamidő mellett a folyósításkor 5,2 százalékos díjat számolnak fel, ez forintban 2074. Honlapjuk szerint a fizetendő teljes összeg a futamidő végén 41 ezer 210 forint, a kamat évi 12,1 százalék.

A hitel teljes díja 3284 forint, a teljes hiteldíjmutató pedig (THM) 39,9 százalék.

Ügyfél-azonosítás

A pénzmosási törvénnyel gyakorlatilag megszűnt az anonim zálogkölcsönnyújtás lehetősége. Az intézmény 3,6 millió forint alatti hitelnél az ügyfél nevét és születési adatait is köteles rögzíteni. Ez fölött jóval több adat szükséges a hitelnyújtáshoz, és meg kell követelni az ügyféltől azok okiratokkal történő igazolását is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlást adott ki a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönnel kapcsolatos jegybanki elvárásokról. A szabályozás – amelynek alkalmazását szeptember 15-étől várják el – a kölcsönt nyújtó hitelintézetek, zálogházak, illetve a kiemelt közvetítők számára is megfogalmaz elvárásokat. Az MNB előírja, hogy a zálogtárgyat futamidőn belüli kiváltás esetén haladéktalanul adják vissza az ügyfélnek, és a kiváltást csak kivételes esetben köthetik előzetes bejelentéshez. Erős ajánlás, hogy a beadott tárgyak – zálogjegyen is feltüntetett – becsértékének a valós piaci értékhez kell igazodnia.A jegybank elvárja, hogy a futamidő lejárta és a kényszerértékesítés között eltelt időre a zálogház maximálja a felszámítható kamatokat, díjakat. Az MNB nyomatékosítja, hogy ha az ügyfél késik, akkor sem számítható fel neki az ügyleti kamatot többszörösen meghaladó díj – és az semmiképpen nem érheti el a THM-plafont.– 98 százalékban nemesfémre, aranyra adunk kölcsön, és csak a többi műtárgy, illetve az egyéb – tudjuk meg egy régóta zálogüzletben utazó szegedi vállalkozótól. A THM magasabb náluk, mint a reklámozott gyorskölcsönöknél, ennek ellenére számos törzsügyfelük van, köztük üzletemberek is. Nem csoda, hiszen néhány perc alatt pénzhez juthatnak. És ami a kívülálló számára meglepő, a beadott zálogértéknek csupán 5–8 százaléka marad rajtuk, ennyit kell kényszerértékesíteniük.A zálogkölcsön nyújtása előtt az ügyfelet tájékoztatni kell az alapvető fogalmakról – így a türelmi és várakozási időről, a futamidő-hosszabbításról és a kényszer értékesítésről –, a THM-ről, a zálogtárgy kiváltásának elmaradása esetén követendő eljárásról és annak díjairól.Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a zálogház jelzi az ügyfeleknek, hogy elérhetőségük megadásával lehetőségük van arra, hogy még a kényszerértékesítés előtt külön értesítést kapjanak, s így akár ekkor kiváltsák a zálogba adott tárgyat.