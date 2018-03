Hétmilliós ultrahangot kapott a koraszülött intenzív osztály

Fotók: Török János

Hétmillió forint értékű ultrahang-berendezést kapott a szegedi gyermekklinika koraszülött intenzív osztálya. A berendezést a klinika Tekulics Péter A Gyermekekért Alapítványa, illetve a Korábban Érkeztem Alapítvány vásárolta meg. Előbbi a tavalyi Intenzív Aerobik Nap bevételét fordította erre a célra, utóbbi pedig a Richter Gedeon Nyrt.-től kapott 5 millió forintos támogatás egy részét. Annak másik feléből a kecskeméti kórháznak vettek lélegeztetőgépet.

Az átadóünnepségen részt vett többek között Bogsch Erik, a Richter vezérigazgatója és Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem megválasztott rektora is. Ő az alapítványi támogatású műszerbeszerzés kapcsán kiemelte, oda kell figyelnie az egyetem vezetésének, hogy az európai szinten is kiemelkedő humán háttér mellé felzárkóztassák a műszerezettséget is – olyan struktúrát kell kialakítani, amelyben ez önerőből is előteremthető. Fotó: Török János