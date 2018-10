Hétről hétre is drágulhat a tűzifa a forint gyengülése miatt

Internetes hirdetéseket ellenőriznek

2018-ban pedig ismét az látszik, hogy tovább folytatódik az évek óta tartó áremelkedés, ráadásul egyes becslések szerint idén nagyobb növekedés jöhet, mint ami a rekorddrágulást hozó 2016–2017-es szezonban volt tapasztalható.2017-ben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az egységes, fűrészelt tűzifa átlagára soha nem látott mértékre ugrott Magyarországon. Tavaly ugyanis egy mázsa tűzifáért 3360 forintot kellett kifizetni, ami több mint háromszáz forinttal több volt a 2016-os áraknál.Kovács Dániel és párja, Brigi Deszkről jöttek be lovas kocsival a szőregi Makai úton lévő Erdély-Fenyő Kft.-hez kerítéshez való fát vásárolni. Négy szál cseréplécet, két gerendát, egy deszkát és faforgácsot vettek a lovak alá. – Mindegy, hogy eltüzeljük, vagy kerítést építünk belőle, egyformán drága a fa. A tűzifát Romániából hozatjuk, két családnak egy kamionnal – mondta Dániel.– Már tavaly télen felment a tűzifa ára, nálunk azóta nem változott – kezdte Miskolczi Mária. A cég ügyvezető igazgatója és tulajdonosa hozzátette, a forint gyengülése is befolyásolja az árakat, mivel euróban fizetnek érte. – Ha felmegy az euró, mi is emelünk.Romániában is egyre kevesebb fát termelnek ki. Ott is sorban állnak érte a helyiek. Tavaly télen egészen a Vaskapu-szorosig lementünk fáért, de végül Boszniából kellett hoztatni, ami még drágább – magyarázta az ügyvezető.Idén ezért felkészültek, több tüzelőt raktároztak, hogy ne fordulhasson elő az, mint tavaly télen, amikor egy hónapot is várni kellett a tüzelőre a vásárlóknak. A Makai úti Tüzépnél egy kaloda (1,7 köbméter) legolcsóbb bükk 40 ezer, a legdrágább hasított akác pedig 49 ezer 530 forintba kerül.A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy hét alatt 34 helytelenül feladott hirdetést távolíttatott el az egyik népszerű webes hirdetési felületről. A Nébih erdészeti felügyelői továbbra is folyamatosan ellenőrzik az online tűzifahirdetéseket, elsősorban azt, hogy a hirdető rendelkezik-e a jogszabályban előírt EUTR technikai azonosító számmal, amely azt garantálja, hogy az eladó szerepel a hatóság nyilvántartásában.A hatóság azt tanácsolja, tűzifa átvételekor ellenőrizzék, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető megnevezése, telephelye, erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai azonosítószáma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma pontosan fel van-e tüntetve.