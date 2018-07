Hétvégeken folyamatos a torlódás a déli határon - tájékozódjon, mielőtt útnak indul!

Tájékozódjunk!



A rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai megerősített létszámmal készülnek a nyári rohamra. Szükség esetén – a korábbi éveknek megfelelően – további sávokat nyitnak a ki-, illetve belépő forgalom számára. A gyorsabb átlépés érdekében Szerbia felé célszerű Tompa vagy Tiszasziget felé kerülni. Utóbbi átkelő naponta 7 és 19 óra között vehető igénybe. Akik Romániába szeretnének utazni, választhatják a 24 órás nyitvatartással működő kiszombori, nagylaki vagy battonyai közúti határátkelőt. A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.

Az Európai Unió több tagországában befejeződött az iskola, és megkezdődik a nyári szünet. Magyarország schengeni külső határain, főként a szerb, kisebb mértékben a román határon a kilépő irányban várakozásra számíthatnak a busszal és személyautóval utazók, amihez a görög tengerpartra utazó turisták is hozzájárulnak. Már június közepétől hétvégenként a forgalom erősödésére számít a rendőrség a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen – tájékoztatott korábban a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. Szabó Szilvia azt mondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján június közepétől augusztus első feléig várható torlódás a határátkelőhelyek kilépőoldalán, míg július második felétől egészen augusztus végéig a belépő irányú forgalom lesz erős. A legkritikusabb időszak július utolsó és augusztus első két hete, amikor hétvégente mindkét irányban jelentős várakozások alakulhatnak ki. Egy átlagos nyári napon 15–20 ezer utas veszi igénybe a röszkei autópálya-határátkelőhelyet, a nyári szabadságok időszakában ez a szám akár 60 ezerre is nőhet.Pénteken meglepő módon a kisebb, közúti határátkelőhely bizonyult lassabbnak, ott alakult ki nagyobb torlódás. Az út mellett török gyerekek játszottak, a férfiak türelmetlenül dohányoztak.– Ilyenkor nyáron mindig nagy a sor. Bácsalmáson szoktunk átmenni, de most hallgattam a GPS-re, erre már itt állunk majdnem egy órája, pedig a kisebb határátkelőknél nem szokott ekkora sor lenni. A nyár mindig kiszámíthatatlan – zsörtölődött a Szabadka közelében élő Magdaléna piros BMW-jében.A törökországi Kadir Berlinből tart Aksarayba családjával, összesen négy autóval húszan utaznak. – Két nap alatt tesszük meg a kicsivel több mint 2800 kilométert. Egy órája állunk sorba. Tavaly a nagyobb határon majdnem több órát vártunk, azért választottuk most ezt – magyarázta a 32 éves fiatalember, aki 28 éve él Berlinben. A két napig tartó úton végig Kadir vezet, csak a röszkei várakozás idejére szállt ki a BMW-ből. Azt mondta, Szerbiában biztos, hogy megállnak pihenni egy út menti motelben.Ugyanezt tervezi a Prága közeléből indult Jiri Danek és felesége, akik hófehér Jeep Grand Cherokee-jukkal egy kisebbfajta jachtot húztak maguk után. – Tavaly amott három órát vártunk – intett fejével az autópálya-határátkelőhely felé. – Az egy óra jobb, mint a három – utalt a kisebb átkelőn péntek délután eltöltött időre. A férfi elmondta, már negyedik alkalommal vágtak neki feleségével az 1800 kilométeres útnak. Tavaly Olaszországból komppal keltek át Görögországba, de csak az a szakasz egy napig tartott, ezért idén inkább autóval teszik meg végig a távot. – Így gyorsabb – intett búcsút a cseh házaspár.