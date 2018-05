Hétvégén ballagnak, hétfőtől vizsgáznak

Nyárias melegben ballagnak idén a végzős középiskolások. Nagy részük már tegnap búcsút vett alma materétől, többen azonban ma kezdik el végigjárni a termeket utoljára a Gaudeamus igiturt énekelve. Tegnap 30 fok fölé szaladt maximum-hőmérséklet, és ez várható mára is, tehát akár a szabadban, akár zárt helyen rendezik az ünnepséget, garantált a hőség.A hétvége még az ünneplésről szól, a diákokra azonban hétfőtől életük eddigi legkeményebb megpróbáltatása vár: az érettségi. Idén országszerte összesen 110 ezer 700 diák vizsgázik 1183 helyszínen. Közülük több mint 37 ezren előrehozott érettségit tesznek valamilyen tantárgyból. Az írásbeli vizsgák igazából már pénteken elkezdődtek a nemzetiségi nyelvű írásbelikkel, és egészen május 28-áig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 7. és 14., a középszintű szóbeliket pedig június 18. és 29. között tartják.Csongrád megyében egyetlen diák sem vizsgázott pénteken nemzetiségi nyelvből, így nálunk hétfőn kezdődik meg az érettségiszezon. Tizenegy településen, 51 intézményben összesen 5003-an tesznek majd érettségit a június 29-éig tartó vizsgaidőszakban, a legtöbben – 3366-an – Szegeden. Hódmezővásárhelyen 510, Szentesen 430, Makón 361, Csongrádon 184 fiatal maturál a tavaszi időszakban. Összesen 73 tantárgyból mérettetik meg magukat a diákok. Emelt szinten 1927-en érettségiznek – ezt angol nyelvből, biológiából, történelemből és kémiából vállalták a legtöbben. A választható tantárgyak között szerepel többek között a katolikus hittan, a dráma vagy a szépészet is. Utóbbiból 31-en vizsgáznak. Az újgörög és a román nyelvből egy-egy diák érettségizik Csongrád megyében, egy tanuló pedig németül tesz biológiaérettségit.Az oktatási intézményeken kívül a kormányhivataloknál is lehet érettségire jelentkezni. Ezzel a lehetőséggel a Pest Megyei Kormányhivatalnál éltek a legtöbben, a második a sorban a Csongrád Megyei Kormányhivatal, 615 vizsgára jelentkezővel. A szegedi magas érték annak köszönhető, hogy sok határon túli magyar, főleg vajdasági itt kíván érettségit tenni, illetve továbbtanulni.