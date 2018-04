Hétvégén eldurvult a szúnyoghelyzet - kikeltek, és ,,kiverik az ember szemét"

Kaptunk zaklatott beszámolót Makó belvárosából, Szentesről, Szegedről, Szőregről, Gyálarétről is. Futó, aki rendszeresen járja a Maros hullámterét, azt mondta, nem tudott olyan gyorsan menni, hogy a fekete felhő elmaradjon mögötte. Azt is mindenütt észrevették, hogy a mostani szúnyogok nagyobbak: „Ha így marad a helyzet, akkor mind meghalunk… Már alig van vérem…" „Ezek vérszúnyogok! Javult is a szintidőm a locsoló áthelyezésénél!"

Idén is feltankolnak majd a szúnyogirtók. Több településen az önkormányzat már megrendelte a permetezést. Archív fotó: Török János

Az emberhez képest aprók, mégis megkeserítik az életünket. Archív fotó: Karnok Csaba

– Ezek „importszúnyogok". Húsz ponton dolgozó csípésszámlálóink a múlt héten még semmit nem tapasztaltak, most már igen, és kapjuk a bejelentéseket több helyről is. A katasztrófavédelem el fogja kezdeni, de ha nem, mi külön megrendeljük az irtást

Néhány nap alatt nagyon elszaporodtak a szúnyogok megyeszerte, de főleg a Tisza és a Maros mellett. Közös hétvégi élménye volt ez makóiaknak, szegedieknek, szentesieknek, mártélyiaknak. „Rengeteg a szúnyog! A Maros- parton, Lesi városrészben kiverik az ember szemét, annyian vannak!" – tette közzé lapunk Makón élek nevű Facebook-csoportjában Hódi Piroska. „Általában 6 óra körül szoktam a veteményt locsolni. Vasárnap már elkezdtem 4 órakor, remélve, nem lesz annyi szúnyog. Hát, csárdást járva végeztem" – számolt be az algyői Laczi Ferencné. „Mártélyon voltam – kb. 2 percig. Elviselhetetlen" – írta Nagy Katalin.Magyarországon a központi szúnyoggyérítési programot a katasztrófavédelem szervezi. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól azt az információt kaptuk, hogy hétfőn állították össze a munka ütemtervét, kedden közlik, a megyében hol irtanak, és közben valószínűleg hozzá is fognak. Ám az önkormányzatok önállóan is megrendelik a gyérítést, nem várnak.– Vasárnap már szóban megrendeltem, most reggel aláírtam, Algyőn szerda este fölszáll a repülő. Az esőnap csütörtök – mondta kérdésünkre Molnár Áron algyői polgármester.A makói önkormányzat is megrendelte saját költségén az irtást, ezt péntek és vasárnap között végzik – tájékoztatott Barna Gábor, az önkormányzat marketingvezetője.A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. munkatársa, Kiss Ferenc úgy tudja, a hét közepén a katasztrófavédelem végez biológiai gyérítést, ez azonban a lárvákat érinti, a már repülő szúnyogokat nem. A szentesi önkormányzat megrendelte a légi kémiai védekezést, ez csütörtökön vagy pénteken zajlik le, az időjáráson múlik, mikor.Csongrádon vasárnap már irtottak, hétfő estére is tervezték. Komlósi Mihály, a csongrádi önkormányzat városellátó intézményének vezetője azt mondta, az általuk végzett földi, melegködös irtás mellett a katasztrófavédelem tudomásuk szerint szerdára légi biológiai, csütörtökre pedig kémiai védekezést tervez, az időjárás függvényében.A hódmezővásárhelyi önkormányzat is hétfőn rendelte meg a soron kívüli szúnyoggyérítést a városra és a mártélyi üdülőterületre az invázió miatt. Szerdán végzik el ezt a munkát.A szegedi önkormányzat évek óta önállóan, saját program szerint, biológiai módszerrel is védekezik a szúnyogok ellen, tavasztól őszig. Saját közigazgatási határain belül a számon tartott kubikgödrökben, tocsogókban irtja a lárvákat a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., aztán ellenőrzi az irtás hatékonyságát. Idén március 8-án elkezdődött ez a munka, minden második héten végezték, és hatékony is volt, amíg nem jött a Tisza árhulláma.– válaszolta kérdésünkre Makrai László, a kft. ügyvezetője. Annak, hogy hirtelen és ilyen nagy mennyiségben jelentkezett a szúnyog, a hirtelen felmelegedés az oka. A bábformában lévő rovarok egyszerre kikeltek. Ezek között tényleg lehetnek a szokottnál nagyobbak, más fajhoz tartoznak: egy tucatnál több olyan szúnyogfaj létezik, ami megkeseríti az ember életét.