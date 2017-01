Hétvégére befagyhat a Tisza Szegednél is

Életveszély, nem játék!



– Aki alatt beszakad a Tisza jege, és a parttól akár másfél-két méterre a vízbe esik, az besodródhat a jég alá, és akkor annak annyi. Ez nem játék, senki ne menjen egy folyó jegére! – hangsúlyozta – Aki alatt beszakad a Tisza jege, és a parttól akár másfél-két méterre a vízbe esik, az besodródhat a jég alá, és akkor annak annyi. Ez nem játék, senki ne menjen egy folyó jegére! – hangsúlyozta Seller András , a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat vezetője. Hozzátette, a jeges vízben amúgy is csak percekig bírja az ember. Ha valakivel ilyesmi történik, próbálja a jégre húzni magát, és minél nagyobb felületen elosztva a testsúlyát, óvatosan kúszva igyekezzen a partra. Aki pedig szemtanúja egy ilyen balesetnek, azonnal hívja a tűzoltókat vagy a vízimentőket!

Fűrészelnek és imádkoznak



– Ha hirtelen és nagy sodrással jön a jég, akkor okozhat károkat. Ha lassan érkezik, és úgy veszi körbe az úszóházat, körbefűrészeljük. Volt már ilyenre példa. Egyébként meg imádkozunk, hogy ne legyen nagy jég – mondta el – Ha hirtelen és nagy sodrással jön a jég, akkor okozhat károkat. Ha lassan érkezik, és úgy veszi körbe az úszóházat, körbefűrészeljük. Volt már ilyenre példa. Egyébként meg imádkozunk, hogy ne legyen nagy jég – mondta el Klivényi Károly , a Tisza szegedi belvárosi szakaszán álló Szabadság úszóházat üzemeltető egyesület vezetője. Hozzátette, sajnos nekik nem jelent megoldást, hogy a medencés kikötőbe vontassák az úszóházat ősszel, késő tavasszal ugyanis általában nem elég magas a vízállás ahhoz, hogy onnan kiálljanak.

Hétvégére a Tisza szegedi szakaszán is befagyhat a folyó, azaz többé-kevésbé összefüggő állójég alakulhat ki a vízfelületen – tudtuk meg tegnap Kozák Pétertől, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) vezetőjétől.Ez megfelelően alacsony vízállásnál és hőmérsékletnél fordul elő – amelyre péntektől vasárnapig nagy az esély. A hőmérséklet hajnalonként akár mínusz 15 fokig is süllyedhet, és nappal sem lesz melegebb mínusz 5-7 foknál.A folyó középső szakaszán, Szolnoknál tegnapra az összeállt jégtáblákból már torlaszok alakultak ki. A Tisza alsó szakaszán legutóbb 2010–2011 telén fordult elő jelentősebb jégképződés.A Tisza csongrádi és tiszaszigeti részén 10-10 kilométeren már kialakult az állójég, és a köztük lévő szakaszon is 40-50 százalékos a jégzajlás – tájékoztatott az Ativizig igazgatója. Mivel a Maros romániai részén erősen fagy, a Maros vizének 30–80 százalékát szintén jégtáblák borítják: Makó környékén még kevésbé, de a Tisza-torkolatnál már majdnem teljesen.– December közepe óta készenlétben áll a szegedi medencés kikötőben a Jégvirág V., az országos jégtörőflotta egyik hajója. Ha a jégtorlaszok kialakulásának megakadályozása vagy a vízi út járhatósága érdekében szükséges, elindítjuk. Eddig még nem kellett bevetni – mondta el Kozák Péter, aki hozzátette, folyamatos figyelőszolgálat működik a folyó partján, különös tekintettel a kritikus szakaszokra, ahol könnyen feltorlódhat a jég.Este az MTI már arról számolt be, hogy elrendelte a jégtörés megindítását az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője. Az első jégtörő hajó a szegedi medencés kikötő bejáratánál dolgozik.Az Ativizig vezetője elmondta, az úszóházak jégzajlás elleni védelme a tulajdonosok, üzemeltetők felelőssége. A jégtáblák komoly károkat okozhatnak az úszóművekben, betörhetik az oldalukat, ezért még idejében érdemes azokat védett kikötőbe vontatni vagy a jeget folyamatosan törni körülöttük. Kozák Péter megjegyezte, a mostani tél előtt csak két kisebb úszóházat vittek védett helyre, a folyón közlekedő kishajókat azonban – amelyeket könnyedén összeroppant a jég – még idejében szárazra tették tulajdonosaik.– Az állójégre menni tilos és életveszélyes, mert bizonytalan a vastagsága. Alatta ugyanis ugyanúgy mennek az áramlások, mint amikor nincs befagyva a folyó – hívta fel a figyelmet az Ativizig vezetője.