Hétvégi programok egy helyen - adunk pár tippet a családi kikapcsolódáshoz!

Szeged napja és borfesztivál Május 19., péntek - városnapi ünnepség

Városháza tornya. 14 óra: Tárogatózene. Közreműködik: Mátó Mátyás népművész. Széchenyi tér. 15.30: Térzene és táncbemutató. Városháza. 16 óra: Zárt körű ünnepi közgyűlés.



Kapcsolódó rendezvények



Május 19., péntek - borfesztivál

Széchenyi tér, Frappé Színpad: 19 óra: Swing Business Band, 21 óra: Útközband zenekar. Pingvin Színpad: 19 óra: Szulák Andrea és zenekara, 20.30: Party Art’t Ok zenekar. Rongy Udvar: 20 óra: Péter és Én, 22 óra: Ráadás: DJ Boban.



Gasztroudvar

Klauzál tér, Tisza Palota Színpad: 15 óra: Maja soul, 16.30 óra: Gumbo Funk Project, 18 óra: Latin felvonulás: táncosok, oktatás, dolce dance, 20 óra: Salsa Huanita.



Continental-Contitech Szeged

Dóm tér: 16.30: Compact Disco, 19 óra: The Biebers.



A millenniumi kávéház programjai

Dugonics tér, Árkád Szeged Színpad: 13.30: Pasenko bohóc, 15 óra: Tiszavirág Néptánc Egyesület, 16 óra: Mesecsokor, 17 óra: Storyville Jazz Band, 18.30: Zűrös Banda, 20.30: Bolgár táncház – Nemzetiségek Háza.



Május 20., szombat



XVIII. Szegedi Hídi Vásár - Belvárosi híd.

Szeged-napi Sárkányhajó-viadal - Partfürdő.



Ciprus múltja és jelene



Móra Ferenc Múzeum, földszint: 11 óra: Ciprus múltja és jelene címmel Larnaca testvérváros kiállítása. A tárlatot megnyitja: Antonios Theocharous ciprusi nagykövet.





XXXIX. Nyári Tárlat

Reök-palota: 15 óra: tárlatmegnyitó.

Ut signaculum – ősbemutató



Alsóvárosi templom: 19.30: Beischer-Matyó Tamás Ut signaculum – Szeged város felkérésére írott – kórusművének ősbemutatója. Az Argenteus Vegyeskar hangversenye.



Borfesztivál

Széchenyi tér, Frappé Színpad: 17 óra: Falusi Mariann és Sárik Péter, 18 óra: Mixtura Popularis, 19.30: Patché – Pákai Petra és Cséry Zoltán, 21 óra: Colorado Country Band. Pingvin Színpad: 17.30: Tha Sudras akusztik, 19 óra: Rambling Blues, 21 óra: Green Six. Rongy Udvar: 20 óra: C-Wosh és a Funk Crew, 22 óra: Ráadás: DJ Boban.



Gasztroudvar

Klauzál tér, Tisza Palota Színpad: 10 óra: dr. Polgár Gyula, 12.30: Komáromi Pisti, 14.30:

Az SZTE Vántus István Gyakorló Szakgimnázium fuvola és gitár tanszakának műsora, 16 óra: Fúvósok a téren, 20.30: Road shakers Anglia rock and roll.



A millenniumi kávéház programjai

Dugonics tér, Árkád Szeged Színpad: 10 óra: Csiga Duó, 12 óra: Huckleberry Guys, 14 óra: Alkalmi járat gitárduó, 15 óra: Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület, 17 óra: Pearls – ír sztepptánc, 18 óra: Stabilfrazir, 20 óra: Görög táncház.



Continental-Contitech Szeged

Dóm tér: 9 óra: Deák Big Band, 13.30: Fúvósok a téren, 19.30: Geszti Péter-nagykoncert.



Május 21., vasárnap



XVIII. Szegedi Hídi Vásár - Belvárosi híd.



Borfesztivál

Széchenyi tér, Frappé Színpad: 17 óra: Czutor Zoltán szerzői estje, 19 óra: Éliás Gyula jr., 21 óra: Moonlight trió. Pingvin Színpad: 17.30: Szegedi Harmonika Egyesület, 19 óra: Micheller Mirtill és a Swinguistique, 21 óra: Coco Bongo zenekar. Rongy Udvar: 18 óra: Exit Music, 20 óra: Dystopia Akusztik, 22 óra: Ráadás: DJ Boban.



Gasztroudvar

Klauzál tér, Tisza Palota Színpad: 10 óra: Sway me, 12 óra: Wake Up Little Suzie, 14 óra: Dallamaya és Csúsziki, 16 óra: Kalungu, 17 óra: König Szalonzenekar, 19.30: ZUP, 21 óra: Rozsdamaró zenekar.



A millenniumi kávéház programjai

Dugonics tér, Árkád Szeged Színpad: 10 óra: Kövér Béla Bábszínház: Rest mese, 12 óra: Szegedi Konzervatórium – rézfúvós műsor, 13 óra: Etka-jóga, 14 óra: Tánctér – Szeged néptánccsoportjainak műsora, 17 óra: Molnár Dixieland- koncert, 20 óra: Szerb táncház.



Continental-Contitech Szeged

Dóm tér: 13 óra: Young lovers, 15 óra: Cinema zenekar, 16 óra: Fool Moon, 20 óra: Bikini. Előadás A közéleti kávéház rendezvénye



Az Agóra Gyermekkuckóban

10–11 óra: Höcögtetők, zsuppolók – üldögélős és mozgásos játékok, mondókák 0–3 éves korig.



Az Odesszai fiókkönyvtárban

17 óra: Zarándokok nászúton – Szécsi Gábor és Szécsi-Tóth Zsófia a Szent Jakab zarándoklatról,

17 óra: a Könyv-Fa-Ló gyerekklubban a Moby Dick című regényre épülő játékos foglalkozásra várják a gyerekeket.



IBD VILÁGNAP – A gyulladásos bélbetegségek világnapja

17 óra: A vágy villamosa – gyülekező a Szent István téri víztorony előtt,

17–17.45 óra: villamosprogram a betegekkel – interaktív beszélgetés, képviselő-kiválasztás a betegegyesülethez,

Fotózás korlátok nélkül – a Szent István téri víztorony előtt, 18 óra: gyülekező és regisztráció, 18.15 óra: megnyitóbeszédet mond prof. dr. Molnár Tamás,

18.30 óra: dr. Fazekas Géza nyitóbeszéde, 18.40 óra: Németh Miklós előadása: A korlátok lebontása, 18.50 óra: Élőkép a betegekkel (fotózás).



Dr. Zacher Gábor főorvos tart előadást a droghelyzetről.

Május 19., péntek, 18 óra, Mórahalom, Aranyszöm Rendezvényház



A makói József Attila Városi Könyvtárban

17 óra: Farkas János Gábor Ha elfelejtenélek, Jeruzsálem… című könyvének bemutatója. A szerzővel Urbancsok Zsolt főlevéltáros beszélget.



A szentesi gyermekkönyvtárban

16 óra: Beke Mari 77 magyar népi játék című könyvének bemutatója. Ezzel párhuzamosan Mindszenten kiállítás tekinthető meg a Keller Lajos könyvtárban, ahol gyermekek, tanítványai által készített játékok, alkotások láthatók. Városnézés Emlékkönyvtár-látogatás

Május 19., péntek, 11–12 óra

Somogyi-könyvtár bejárata (Dóm tér 1–4.)

A Somogyi-könyvtár kincseit őrző Emlékkönyvtárban az alapító, Somogyi Károly 43.701 kötetes Alapítványi Gyűjteményéből látható egy közel 10 ezer kötetes reprezentatív válogatás.



Alsóvárosi séta

Május 19., péntek, 9, 11, 13 és 15 óra

Napsugaras Tájház

A séta során az épített szépségek mellett a részvevők megismerhetik Alsóváros múltját, népi kultúrájának jellegzetességeit is. Időtartama: 2,5 óra. Részvételi szándékukat legkésőbb a séta előtt egy nappal e-mailben vagy telefonon jelezzék: 06-30/501- 2822, szegedalsovarosi.tajhaz @gmail.com.



Belvárosi séta

Május 20., szombat, 11–13 óra

Tourinform-iroda (Dugonics tér 2.)

A séta során felfedezzük a belvárost, és megismerkedünk az 1879-es árvíz után felépült „palotás város" épületeivel, tereivel, sugárútjaival. Könnyűzene Hungi Vigadó

Május 19., péntek, 22 óra: Szezonzáró Badgirls Party. Belépő: éjfélig 1500 Ft, utána 2000 Ft.

Május 20., szombat: Dance&Drinks, DJ/Házigazda: Nacsa Norbi. Belépő: 1000 Ft (22 óráig a belépés díjtalan.)



A szentesi City Music Pubban

20 órától: Mulatós buli – élő zene: Raksa Berni, a szünetben retró diszkó.



SZENTES

A Felsőpárti Sörözőben

(Jókai u. 78.)

22 óra: Blues Company & Der Spinter élő koncert! Belépés: 21 óra utána 1000 Ft. Kiállítás XIV. VÁSÁRHELYI FOTÓSZIMPÓZIUM kiállítása

Május 20., szombat, 15 óra, Alföldi Galéria

A fotószimpózium beszámoló kiállítását megnyitja Hupján Attila fotóművész. A tárlat július 2-áig tekinthető meg. Túra Páhi Orchideatúra - Május 20., szombat, 9 óra

Művelődési Ház (Vasút utca 2.)

A Kolon-tóhoz délről csatlakozó Páhi-réteken tavasztól a nyár elejéig csodálhatjuk meg a hazai kosborok gazdag világát a Kolon-tavi Orchideák tanösvényen. Részvételi díj: felnőtt: 600 Ft, diák, nyugdíjas: 400 Ft, családi 1500 Ft. További információk, jelentkezés: Morvai Edina, 70/411-8445, kolonvilag@kolon-to.com.



Mórahalom - Virágok világa 2. túra

Május 20., szombat, 9 óra vagy 9.30

Mórahalom, Tourinform-iroda vagy Mórahalom, Röszkei út, kisszéksósi útelágazás.

Túra a legtermészetesebb állapotban lévő röszkei sömlyékre, a Molnár-rétre. Részvételi díj: gyermek- és nyugdíjasjegy: 400 Ft, felnőttjegy: 600 Ft, családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek): 1800 Ft, sütögetési lehetőséggel. Jelentkezés: Sára Endréné, +36/20/444-6332 és Hegedűs Anikó, +36/30/257-7541. Minden más Lemezbörze

Május 20., szombat, 10–14 óra

Szeged, Kapca

15. alkalommal rendezik meg a Legendás Lemezek Szegedi Lemezbörzéjét. A látogatóknak a belépés ingyenes!



Mórahalom - Országos vásár

Május 21., vasárnap - Vásártér

Minden hónap 3. vasárnapján felbolydul az élet Mórahalmon. Ekkor rendezik meg az országos kirakodó- és állatvásárt.



Ruzsa falunap és cekkeres ünnep

Május 19–21., péntek–vasárnap

Művelődési ház, sportpálya, templom

Pénteken 18 órakor dr. Sebők György a község megalakulásának évfordulója alkalmából tart előadást a művelődési házban. A sportpályán 18 órakor kezdődik az öregfiúk-focibajnokság. A Szent Erzsébet sétányon lévő 56-os emlékmű avatása 20 órakor kezdődik. Szombaton a sportpályán 10 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó. 11 órakor mutatkoznak be a cekkeres gazdák, 12.30-kor zsűrizik a pörkölteket, 14 órakor kezdődik az autótuning-kiállítás. 16 órakor a Szabad Ötletek Színházának interaktív műsorára várják a gyerekeket. 18 órakor kezdődik a Fásy mulató. 21 órakor tűzijátékkal folytatódik a nap.