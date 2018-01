Hetvenévesen kapta meg magyar állampolgárságát Kübekházán - úgy érzi, végre otthonra lelt

– Megkönnyebbültem. Úgy érzem, végre otthonra leltem – fogalmazott elérzékenyülve Kisvárdai Lajos, aki szerdán tette le állampolgári esküjét Kübekházán. A férfi a napokban ünnepelte 70. születésnapját, szinte egész életét Romániában töltötte. Mindössze másfél éve költözött Magyarországra, mert azt mondta: itt született és itt is akar meghalni. – Számomra ez az egyenes út – tette hozzá.Lajos bácsi Pécskáról, romos kis házának vételárával a zsebében érkezett a határ menti kis faluba, és a polgármester segítségét kérte, hogy otthonra találjon Magyarországon. – Egész életemben bántottak amiatt, hogy magyar vagyok – mesélte. – Iskolában is csak egyetlen osztályt járhattam magyarul, és sokszor előfordult, hogy leköptek. Amikor már a párommal mi voltunk az utolsó magyarok a faluban, akkor döntöttük el, hogy nem maradunk ott tovább.A szerény házat, melyet a rendelkezésére álló pénzért talált, saját kezűleg hozta rendbe az elmúlt időszakban. – Másztam én a tetőre is, amikor az kellett. A nyugdíjam 55 ezer forint, nem telik abból mesterekre – fogalmazott a jó kedélyű férfi, aki hozzátette: az önkormányzattól is sok segítséget kapott. Mostanra takaros otthonná varázsolták a falu utolsó utcájában álló házat, így azt mondja, végre ismét lesz ideje arra, amit a legjobban szeret – a fafaragásra.Lajos bácsi tízévesen, bicskával faragta ki első szobrait, azóta közel száz alkotást készített. Volt olyan másfél méteres Mária-szobra, amelyet 10 ezer euróra értékeltek fel. Ő azonban szinte soha nem látott pénzt műveiért – igaz, nem is szívesen válik meg tőlük. – Olyanok, mint a családom – magyarázta. Ettől függetlenül sokáig kézügyességéből élt: Aradon dolgozott bútorszobrászként, de faragott koporsókat is.Néhány éve, immár nyugdíjasként új művészeti ágat talált: a természet és a véletlen formálta képződményeket önti szoborformába. – Mikor meglátok egy ágat, vagy kihúzok egy gyökeret a földből, már tudom, mit lehet belőle kihozni – mesélte lelkesen. – Csak egy kis fantázia kell, hogy meglássam a szobrot, arra pedig már csak rá kell segíteni. Így lesz egy hasított farönkből farkasfej, egy csavaros ágból táncoló hölgy vagy egy egyenesből díszített sétapálca.Lajos bácsi azt tervezi, hogy összefogja a környék tehetséges fiataljait, és átadja nekik tudását, hogy legyen, aki továbbviszi fafaragó-hagyatékát. – Ez a munka nekem gyógyszer, a gyerekeknek is ezért szeretném megmutatni a szépségét. Pénzt nem is kérnék érte, én szeretnék ezzel segíteni – fogalmazott. Persze neki is van vágya: szeretne egyszer egy saját kiállítást.– Azzal, hogy hazatértem és végre Magyarországon élhetek, magyar állampolgárként, biztos vagyok benne, hogy legalább 90 éves koromig élek majd. Itt csend van, nyugalom, és nem bánt senki. Szóval remélem, megélem, hogy másoknak is megmutathassam, miket alkottam az elmúlt évtizedekben.