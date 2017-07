Hiába a rengeteg zápor, nem keserítik szúnyogok a nyarat

Egy órája vagyunk a Maros-parti strandon, de még egyetlen vérszívóval sem találkoztunk

– mondta az itt vendégeskedő Csík János. A makói Tóth Erzsébet hozzátette: az elmúlt évek tapasztalataival összevetve most szinte alig vannak szúnyogok.

Korábban már a délután vége felé kénytelenek voltunk hazamenni, mert nem győztük agyoncsapni a szúnyogokat. Most még este is nyugodtan kint maradhatunk. Úgy látszik, idén szerencsére elmarad az invázió

A Maros-parton pihenő Tóth Erzsébet és Csík János azt mondja, idén sokkal jobb a szúnyoghelyzet, mint általában. Fotó: Karnok Csaba

– tette hozzá.Földi és légi, az egész várost és a Maros-partot is érintő szúnyoggyérítés június 24-én volt legutóbb a kora esti órákban Makón, ezt a katasztrófavédelem végezte – tudtuk meg az önkormányzattól. Idén ez volt az első ilyen akció. Terveztek korábban is, de azok időjárási okok miatt elmaradtak.Az önkormányzatnak élő szerződése van légi és földi szúnyoggyérítésre, és ha a szúnyogok száma nő – ezt folyamatosan figyelik –, akkor megrendeli a szükséges gyérítést. Közben folyamatosan takarítják a csatornákat, karbantartják az ártéri területeket is – tudtuk meg.

– Több szúnyoggal is találkoztam már az idén, a Körtvélyesi-holtágon, ahová a férjem horgászni jár, és rendszeresen elkísérem – mondta a vásárhelyi Baráth Imréné Aranka. Gyorsan hozzátette: a városban, főként a belvárosban csak elvétve látott egyetkettőt, főleg a vizek környékén fordulnak elő. Vásárhelynél a legproblémásabb rész általában a Kása-erdő és környéke, de jelenleg még a közelében lakók sem számolnak be nagy "mozgásról".A városban eddig két alkalommal irtottak: két hete, kedden és szombaton. Az önkormányzatnak ez egy fillérjébe sem került, a katasztrófavédelem végezte a munkát. Ha szükség lesz rá, újra permetezni fognak.Csongrádon – az államilag finanszírozott, katasztrófavédős akciókon túl – eddig háromszor vonultak az önkormányzat járművei, hogy gyérítsenek, mondta a városellátó vezetője, Bodor János.

A parkokban, a vizes élőhelyek környékén inkább megelőző jelleggel dolgozunk. Figyeljük a kelési arányokat, ha kell, megismételjük

– hallottuk. A végzett munkával a csongrádi Körös-torokban nyaraló Valjon György mindenképpen elégedett. Kishajóval járják a folyókat, szerinte Csongrádon elviselhető a szúnyoghelyzet.– Ott állunk meg, ahol ránk esteledik, itt néhány napig maradunk. Estefelé találkozunk pár vérszívóval, de nem vészes, ennél már sokkal rosszabbat is tapasztaltunk – magyarázta.

A szentesi városellátó áprilisban végzett egy légi szúnyogirtást a Kurca fölött

– számolt be cég szakembere, Kiss Ferenc.

A katasztrófavédelem idén egy légi és egy földi irtást hajtott végre, a napokban ismét lesz egy akciójuk. Azt, hogy szükség lesz-e további irtásra, a szakemberek mondják meg

– tette hozzá.