Hiába a tábla, tilosban is korcsolyáznak

Teljesen befagytak a szegedi tavak a kőkemény mínuszok miatt a hétvégén. – Azért jöttünk ki a Sziksóstóra, hogy megnézzük, mi a helyzet. Ha nem fagyott volna be, a szegedi korcsolyapályára mentünk volna korizni – mondta a Sziksóstó jegén korcsolyával a lábán szombat délután Zoltán. A szegedi férfi és ismerősei gyerekeikkel együtt merészkedtek a jégre – pedig a horgásztó környékén tábla is jelzi, hogy korcsolyázni tilos a tó jegén.– Ez úgy befagyott, hogy szerintem egy kocsit is elbírna. De a Sziksóstó a legtöbb helyen csak olyan 60 centi mély, és még ott sem haladja meg a másfél métert, ahol nyáron szörföznek. Ha mégis beszakadna a jég alattunk, akkor se lenne nagy a veszély. Csodálkozom, hogy ilyen kevesen vannak, mert bár nagyon hideg van, a környezet gyönyörű. Idén először, de nem utoljára vagyunk itt – magyarázta Zoltán. Ismerőseivel együtt nyolcan mentek le a Szikire korcsolyázni, ahová az idő elteltével egyre több korizni vágyó érkezett.– Mi eredetileg a Balatonra szerettünk volna lemenni a hétvégén korcsolyázni. De az ottani ismerőseink azt mondták, hogy az még nincs tökéletesen befagyva – magyarázta Márta. Családjuknak nyaralója van a magyar tenger partján.– A Balatonon is minden este meghallgatjuk a rádiót, ahol elmondják, hogy tilos a jégre menni, majd fogjuk magunkat, és ezután lemegyünk korcsolyázni. A nagyfiam alatt néhány éve itt a Szikin beszakadt a jég, de nem mély a tó, gyorsan kihúztuk, és meleg helyre vittük – mondta a nő. A gyerekek most is nagyon élvezték a csúszkálást: a nagyobbak korival a lábukon húzták kisebb társaikat, akik egy szánkón ültek.Zoltánék és Mártáék igazi piknikhangulatot varázsoltak a Sziki partjára: egy garabolyban termoszban állt a meleg tea és a pálinkás flaska. A Sziksóstón jégkorongozókat és jégszörföst is láttunk.A szegedi Búvár-tó és Vértó jege is teljesen befagyott, de erre szombat délután nem merészkedtek az emberek. A Szegedi Vízmű Zrt. korábban arra figyelmeztetett, egyetlen záportározó jegére sem szabad rámenni, mert ezeken is egyenetlen a jég vastagsága. A Zápor-tón egy apa korizott lányával, míg egy másik édesapa kislányával a jégen állva nézte a tőlük alig néhány méterre úszkáló többtucatnyi vadkacsát, amelyek a tó egyetlen, még nem befagyott részén dideregtek.A Tisza szintén majdnem teljesen beállt, és a parthoz közel többen lépkedtek a befagyott folyó jegén. Az egyik fiatalember ezzel akart imponálni barátnőjének. Jó öt méterre bement a Tiszára, de pechjére éppen arra haladt el egy rendőrautó, amely megállt, majd az egyenruhások kocsijukhoz hívták a Tiszán sétálót. Nem tudni, mi hangzott el, de a férfi a büntetést megúszta, ám a csevej után azonnal autóba pattant barátnőjével, és elpárolgott a rakpartról. A rendőrautóban ülő járőrök kicsit feljebb egy másik fiatal párt is figyelmeztetettek, akik egymás kezét fogva romantikáztak a Tisza jegén.A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint tavak jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha az kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Azonban még a biztonságosnak ítélt jégre is tilos rámenni éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, járművel, kikötők és veszteglőhelyek területén, valamint a folyókon. A szakemberek véleménye szerint a jég 12 centiméteres vastagságot meghaladóan alkalmas csoportos sportolásra. Ennél vékonyabb jégrétegre óvakodjunk rálépni!