Hiába az állam a fenntartó, a szünidei felügyelet az önkormányzat feladata

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének tájékoztatatása szerint az önkormányzatok által biztosított napközbeni ellátás 2013 óta már nem ingyenes szolgáltatás. Az ellátásért és a gyermek étkeztetéséért térítési díjat kell fizetni. Az ellátás formáiról, a fizetendő térítési díjról a helyi önkormányzat rendeletet alkot, amelyben meghatározza a fizetendő térítési díjak mértékét, elengedésének eseteit, módjait.

Az ásotthalmi Toroczkai Lászlón kívül nem szívesen mondja ki egyetlen polgármester, intézményvezető sem, de furcsa kettősség elé állítja a rendszer a kötelező nyári gyerekfelügyeletet megszervező önkormányzatokat. Az intézmények fenntartója az állami Klebelsberg Központ, a gyermekek nyári felügyelete, a nyári napközis táborok megszervezése továbbra is a települési önkormányzatok törvényi feladata.– Nonszensz, hogy ezt mi oldjuk meg. Az önkormányzat nem munkaadója a pedagógusoknak, így nálunk képviselő-testületi döntés született, hogy mivel a személyi és az anyagi feltételek sem biztosítottak, idén nincs nyári felügyelet. Helyette táborokat indítunk, amelyeket pályázati forrásokból igyekszünk finanszírozni – mondta Toroczkai.– Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy a művelődési házban vigyázunk a gyerekekre – mondta Matuszka Antal. Zákányszék polgármestere hozzátette, településükön csak öt gyerek igényli a szolgáltatást, ami a szülőknek ingyenes, csak az önkormányzatnak kerül pénzbe.A bordányi Csuka Nóráéknak három gyerek elhelyezéséről kell gondoskodniuk a következő két és fél hónapban úgy, hogy Nóra Mórahalmon dolgozik, így délután fél hat lesz, mire mindhárom gyermekkel hazaér. – A két kisebb még óvodás, ezért az ő esetükben csak augusztusban két hét a problémás, amikor takarítási szünet lesz. Akkor majd a nagymamához mennek. A nagyfiú ötödikes, ő a mamánál, táborokban vagy otthon tölti a nyarat. Szerencsére mi is tudunk kivenni szabadságot, kisakkozzuk, ki mikor ér rá – magyarázta a családanya.A mórahalmi Szent Imre Katolikus és a Móra Ferenc Általános Iskolának összesen 600 tanulója van, közülük közel 70-en igénylik a nyári napközit. Az étkezésért a rászorulóknak nem kell fizetniük. Kazi Mária, az iskola igazgatója elmondta, tematikus programokkal készülnek, ebben az önkormányzati cégek is segítenek: a gyerekek a lovardába látogatnak, hetente egyszer ingyen fürdőbe mennek, kulturális programokon pedig az Aranyszöm Rendezvényházban vagy a könyvtárban vesznek részt.A gyerekek egymás szavába vágva sorolták, miért szeretnek nyáron is iskolába járni. Sinka Hunor azt mondta, már annyira megszokta a tanulást, hogy hiányzik neki.Persze nem töltik az egész nyarat az iskola udvarán és annak falai közt a gyerekek. Helmeczi Csaba István szülei augusztusban szabadságot vesznek ki, és nyaralni megy majd a család.