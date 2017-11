Hiába csökken a hal áfája, a halászlé nem lesz olcsóbb

– Egy csinos, karcsú pontypatkót kérek, kis kenyérrel – rendelte meg az ételt Újváriné Koskóczi Anna a Mars téri Irén csarnok népszerű halsütödéjének tulajdonosától, Tibai Józsefnétől. A nyugdíjas törzsvásárló a szép szelet halért 900, a kenyérért 30 forintot fizetett. Ha minden jól megy, és a vállalkozónak kijön a matek, lehet, hogy jövőre a 10 dekánként 420 forintért kínált pontypatkót már 400-ért tudja adni a sütödés. – El lennék ájulva, de majd hiszem, ha látom – tette hozzá Anna.Februárban jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a 24. Fegyver, Horgászat, Vadászat (FeHoVa) kiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban, hogy jövőre kezdeményezi a Földművelésügyi Minisztérium a hal áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését annak érdekében, hogy az egészséges élelmiszerek szélesebb fogyasztói réteghez juthassanak el.– Remélem, valóra válik az elképzelés. Az elmúlt időszakban 25 százalékkal nőtt a magyarországi halfogyasztás, az ágazat minőségi termékeket kínál, remélem, folytatódik ez a folyamat, ami a munkahelyteremtés szempontjából is fontos – mondta lapunknak a miniszter.– Valóban drága a hal, ha azt nézzük, hogy egy egykilós példánynak 40-45 deka az ehető része. De azt is szem előtt kell tartani, hogy míg a baromfi 10 hét után, a sertés 6-7 hónaposan vágható, hal esetében 24–26 hónapnak kell eltelnie, mire étkezési minőségű lesz – hangsúlyozta Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója. Sztanó szerint az egyik oka annak, hogy Magyarországon évek óta nem emelkedik az egy főre eső ötkilós halfogyasztás, hogy a hal valóban sokak számára drága.– Szerintem a fogyasztói ár is csökkenni fog, kedvezőbb áron kapja meg a halat a vevő. Ez persze biztos nem jelent 22 százalékos árcsökkenést, de érezhető lesz – tette hozzá az ügyvezető.A halgazdaságon kívül a horgászegyesületek járhatnak jól az áfacsökkenéssel. – Igen, mi is bízunk benne, hogy jövőre olcsóbban jutunk halhoz. Mivel nonprofit szervezet vagyunk, további halra fordítjuk az így megmaradt pénzt – magyarázta Láda Gáspár, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke.Egyáltalán nem ilyen derűlátók a vendéglátósok. – Nem valószínű, hogy január elsejétől olcsóbbak lesznek nálunk a halételek – kezdte Somogyvári Péter. A Jobb Mint Otthon és a Kiskőrössy, valamint egy budapesti halászcsárda üzletvezetője elmagyarázta, hogy hiába csökken a hal áfája és a helyben készített ételek forgalmi adója 18-ról 5 százalékra, a kötelező minimálbér-emelés és a január elsejétől az árbevételből fizetendő új, 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás ezt kiveszi a zsebükből.– Zseniálisan kommunikálja a kormány az adócsökkenést és a béremelést, de ez utóbbit mi, a vállalkozók fizetjük, nem a kormány. Így végül semmivel nem marad több bevétel a vendéglátósnál, amiből árat tudna csökkenteni és ezzel a forgalmat növelné – fogalmazott a két szegedi és egy budapesti halászcsárda vezetője.Méretes szürkeharcsát mérnek le a Szegedfish Kft.-nél. Jövőre már kevesebbet kell fizetni érte. Fotó: Frank YvetteSzürkeharcsákat emelnek ki merítőhálóval a Szegedfish Kft.-nél. Jövőre 27-ről 5 százalékra csökken a hal áfája, így a nemes hal kilónkénti 2600 forintos ára is csökkenni fog. Kérdés, hogy mennyivel. Fotó: Frank YvetteAz Irén csarnok népszerű halsütödéjének törzsvendége, Újváriné Koskóczi Anna örülne, ha csökkenne a hal ára. Ő csak havonta kétszer engedheti meg magának a pontypatkó luxusát. Fotó: Frank YvetteA vendéglátósoknál nem biztos, hogy érezhető lesz a hal áfájának 22 százalékos csökkenése. Tibai Józsefné, az Irén csarnok egyik halsütője csak akkor csökkent árat, ha „kijön a matek". Fotó: Frank Yvette