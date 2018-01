Hiába csökkent az adókulcs, nem olcsóbb étteremben enni

Érkezik az ebéd a Roosevelt téri Halászcsárdában. Hiába csökkent az éttermi szolgáltatások 18 százalékos adókulcsa 5 százalékra január elsejétől, más terhek miatt nem lesz olcsóbb az étel az éttermekben.

– Konkrétumot még nem tudok mondani, majd csak az első könyvelési időszak lezárása után, de azt kizárt dolognak tartom, hogy ezzel bárki, akár a vendéglátós, akár a vendég jól járt volna. Ez parasztvakítás – fogalmazott a szegedi vendéglátás legszókimondóbb alakja, Kovács Zsolt. A Vendéglő a Régi Hídhoz tulajdonosát arról kérdeztük, szerinte csökkenhet-e az ételek ára azzal, hogy január elsejétől az éttermi szolgáltatások 18 százalékos adókulcsa 5 százalékra csökkent.– Előfordulhat, hogy egy étel három különböző adókulcsos alapanyagból áll össze. Ezt később is nehéz lesz analizálni, nemhogy most. Arról nem is beszélve, hogy a minimálbér-emeléssel arányosan növekvő járulékokat nem Orbán Viktor fizeti meg, hanem mi, vállalkozók – tette hozzá Kovács Zsolt.

– Nem fogunk árakat csökkenteni, az biztos. Bár számításokat még nem végeztünk, de az látszik, hogy amit egyik kezével ad az állam, azt a másikkal elveszi

Akárhány vendéglátóst kérdeztünk, mind egyetértett Kováccsal, de volt olyan vállalkozó is, aki határozottan kijelentette, hogy a növekvő terhek és egy újabb adó miatt még áremelés is elképzelhető. Január elsejétől bevezették ugyanis a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást, amiből 11 milliárdos bevételt vár a kormány.

– utalt a béremelésre és az új adóra is Frank Sándor, több szegedi, egy budapesti és egy győri halászcsárda tulajdonosa.

Tóth István főpincér számláz a Roosevelt téri Halászcsárdában. Hiába csökkent az egyik adókulcs, bevezették a turizmusfejlesztési hozzájárulást, és a minimálbér-emelés járulékait is a vállalkozó fizeti.

A Roosevelt téri Halászcsárdában szerda délben a kárpátaljai Árdánházáról érkezett Moskola Reimann Anna és férje, Moskola Mihály szegedi vendéglátójukkal, Popovics Józseffel halászlét, tejszínes pulykaragulevest és vegyes tálat – rajta csülökkel, kapros juhtúróval töltött jércemellel, natúr szelettel és libamájjal – ebédelt. Kávézás közben úgy fogalmaztak, biztos, hogy gyakrabban járnának étterembe, ha csökkennének az árak.

– Ha árat csökkentek, vagy engedek a minőségből, az senkinek nem lesz jó. A vállalkozásommal én kockáztatok, én viszem a vásárra a bőrömet. Ha eltartok 50 embert, hadd engedjem meg magamnak, hogy keressek is rajta valamennyit. Ennek semmi köze sincs az áfához. Hogy az étel olcsó legyen, finom is, jól keressen az alkalmazott és én is, olyan nem létezik – mondta a fiatal vállalkozó.

Erre azonban áfacsökkentés ide, áfacsökkentés oda, semmi esély. Az egyik szegedi vendéglátós név nélkül úgy fogalmazott, az áfacsökkentéssel és a minimálbér-emeléssel „úgy jön ki a matek", hogy a profitból többet kell neki az államkasszába befizetnie.A belvárostól kicsit távolabb, a népszerű Béke tanszéken is érdeklődtünk, hátha az olcsóbb menükön könnyebben „meglátszik" a 13 százalékkal csökkentett adókulcs. – Az alapanyagok ára, a dolgozók fizetése fölfelé megy, a forgalom meg lefelé. Ebből sajnos az következik, nemhogy csökkennek az árak az éttermekben, hanem áremelkedés lesz. A járulékok havonta 16-17 ezer forinttal nőttek, több mint húsz alkalmazottam van, ki lehet számolni ennek a többletköltségét – mondta Kozák Pál, a Béke tanszék tulajdonosa, aki szemfényvesztésnek nevezte az egész áfacsökkentést.Fotók: Török János