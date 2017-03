Hiába indítottak petíciót a Neptun ellen

Csütörtök délutánig már több mint 1200 szegedi egyetemista aláírta azt az online petíciót, amely az eddigi ETR-t leváltó tanulmányi rendszer bevezetése ellen tiltakozik. – A Neptun sok diáknak került már tárgyaiba, féléveibe, azt pedig semmiképpen sem szeretnénk, hogy valakinek ezen múljanak a tanulmányai – összegezte a tiltakozást szervező diák, Lopusni Zoltán a dailyszeged.hu-nak. Szerinte nagy a bizonytalanság, és felháborítónak tartja, hogy áprilisban szeretnék bevezetni. Pont a vizsgaidőszak előtt, ráadásul szerinte nem megy magától a rendszer megtanulása. A petíció mellett március 21-ére demonstrációt is szerveztek a TIK előtti füves részre, de valószínűleg feleslegesen. Az ETR támogatása ugyanis lejár, a magyar intézmények közül utolsók között cseréli le tanulmányi rendszerét a szegedi egyetem.Február közepén írtuk : április végén érkezhet a Neptun a szegedi egyetemre, a váltást már tavaly szeptemberben elkezdték a szakemberek. Az ETR-es adatok az új rendszerben is elérhetők lesznek, az eddigi felhasználó név (EHA-kód) és jelszó a Neptunba átkerül.A Szegedi Tudományegyetem április 9-én áll át a Neptun rendszerre. – Az ETR informatikai támogatása az üzemeltető részéről megszűnik, ebbe az egyetemnek nincs beleszólása, így a döntés kötelező jellegű – hangsúlyozza Szakál Péter oktatási igazgató. Az SZTE az utolsó nagy hazai felsőoktatási intézmény, amelyik átáll a Neptunra, a többi neves egyetemnél már korábban megtörtént a váltás.Megtudtuk, azért választották az áprilisi időpontot, mert a tanulmányi rendszer terheltsége adminisztratív szempontból áprilisban és novemberben a legalacsonyabb. – Természetesen, mint minden új rendszer, a Neptun indulása is türelmet és felkészülést igényel a felhasználóktól – mondja Szakál Péter.Az egyetem felkészült az átállásra, az adminisztrátoroknak oktatást szervez, a hallgatókat és a tanárokat az átállás előtti időszakban folyamatosan tájékoztatja a legfontosabb tudnivalókról, számukra előadásokat, oktatóvideókat is biztosítanak. Fontos, hogy a hallgatók az átállás után is hozzáférnek majd minden ETR-ben szereplő adatukhoz, így a kurzusteljesítésükhöz is. – A Coospace és a Modulo rendszereket nem érinti a döntés, azok továbbra is működni fognak – hangsúlyozza a oktatási igazgató.