Hiába jelentkeztek Négyen is, a szakmai zsűrit nem nyűgözték le a tervek - Új pályázatot írnak ki a Széchenyi térre

A megadott határidőig négy tervpályázat érkezett be a Széchenyi tér megújítására, ezek közül azonban egyet tartalmi hiányosságok miatt ki kellett zárnia a szakmai zsűrinek. A másik háromról tegnap alkottak véleményt – ám nyertest nem hirdettek.



Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, a szakemberekből álló zsűri előtt két lehetőség volt: díjaznak egy munkát, és akkor megkezdik a tárgyalásokat a további tervezésről, vagy megveszik a pályamunkát, amennyiben értékes ötletet találnak benne. – Az a döntés született, hogy két építészeti tervet megvásárol a város, ám díjazásra egyiket sem javasolta a bizottság, így új pályázatot kell kiírni – összegzett Nagy Sándor. Az alpolgármester úgy kalkulál, hogy június végéig ez meg is történik, s várhatóan az előzőhöz hasonló feltételekkel hirdetik meg, ám a szakmai zsűri új ajánlásokat is megfogalmaz, ezzel segítve a jelentkezők munkáját.



Mivel nem hirdetett nyertest a szakmai zsűri, egyelőre nem ismerheti meg a nagyközönség a benyújtott műveket, így tudják ugyanis továbbra is biztosítani a pályázat titkosságát. Nagy Sándor szerint az sem kizárt, hogy a tervezők közül újból jelentkezik valaki, ezért is marad egyelőre titok, hogy miként is álmodták újra a Széchenyi teret az első pályázati körre jelentkező tervezők.



Ahogy beszámoltunk róla, tavaly év elején kötött megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Botka László polgármester a Modern Városok Programról, amelyben szerepel a Széchenyi tér felújítása is. Erre 3 milliárd forintot szánnak. A megállapodás azt is tartalmazta, hogy a „boldog békeidőket" idézze meg a tér, hogy igazodjon adottságaihoz, hiszen javarészt a nagy árvíz után épült paloták szegélyezik, ami egyfajta iránymutatást jelenthet a tervezőknek.



A Széchenyi tér várhatóan 2020-ra tündökölhet ismét régi pompájában.