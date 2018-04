Hiába kötöttek utasbiztosítást, hetekig harcolt a család az igazáért - Ma hozzák haza Kubából a beteg férfit

Azután romlott a szegedi férfi állapota, miután főtt ételt kapott a kórházban.

Barátaitól kapott ajándékba egy kubai nyaralást egy szegedi férfi, ám a tengerparti pihenés és kikapcsolódás nem sokáig tartott. Március 12-e óta kórházban kezelik Santiago de Cubában: hasnyálmirigy-gyulladást diagnosztizáltak nála. A betegség miatt napokig nem ehetett, infúzión keresztül táplálták – ekkor javult is az állapota. Ám miután rendes főtt ételt kapott a kórházban, egyre rosszabb állapotba került.– Kereskedelmi gépen nem szállítható a betegség miatt, ezenfelül egészségügyi kíséretet is igényel. Többször tárgyaltam a biztosítóval, még megfelelően képzett kísérőket is találtam egy Angliában dolgozó orvos és egy mentős személyében, ám a biztosító számára ez nem volt megfelelő megoldás. Arra hivatkoztak, hogy nem állnak velük szerződéses viszonyban – magyarázta az érintett öccse, Horváth Gábor.Lapunknak beszámolt arról, megmozgatott minden követ, felkereste Havanna Konzuli Hivatalát is, ahol készségesen segítettek neki. Kapott például egy összesítést arról, hogy milyen engedélyekre és igazolásokra van szükség ahhoz, hogy hazahozhassa testvérét. Ezt eljuttatta az utasbiztosítóhoz is, ahol azonban válaszként csak kioktatást kapott, mondván, ők jobban tudják, milyen papírokra van szükség.Példaként elmondta, az ottani állami biztosítónak az engedélyét is be kellett szerezni, továbbá a kórház igazolását arról, hogy az ellátás költségeit kifizették, és ezzel együtt szállítható állapotban van a beteg. – Már a múlt héten azt ígérték, kiküldik a speciálisan felszerelt repülőt a bátyámért, szerdán végre kiderült, pénteken landol a gép Szegeden, és a reptérről azonnal a klinikára szállítják, amivel kapcsolatban már minden részletet egyeztettünk – mondta.Azt megérti a férfi, hogy kevés olyan speciálisan felszerelt repülő van, amellyel haza tudják hozni a testvérét, az is kézenfekvő számára, hogy a biztosítóknak saját szerződött partnerei vannak ilyen esetekre. Csak azt tartja felháborítónak, hogy két héten át kellett tárgyalnia – olykor fenyegetőznie – azért, hogy végre történjen előrelépés az ügyben.Elképzelhetőnek tartja, hogy azért húzta az időt a biztosító, mert abban reménykedtek, hogy felépül a férfi, és akkor kereskedelmi járaton utazhat Magyarországra, hiszen a speciális mentőrepülőgép bérlése bizonyára nem olcsó, amelyhez az egészségügyi személyzetet is biztosítani kell.Jó hír azonban, hogy a repülő szerdán végre elindult hazánkból, csütörtökön megtörtént a kubai kórházban a beteg átadás-átvétele, és pénteken végre ismét családja körében lehet a vélhetően még hosszabb kórházi kezelés előtt álló férfi.