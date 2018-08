Hiába nyertek pénzt a bölcsődére, nem tudják felépíteni

– A támogatási szerződést 2017. június 13-án kötöttük meg a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával. A pályázat beadása és az elbírálása között eltelt közel másfél évben azonban olyan mérvű építőanyagár- robbanás, illetve minimálbér- emelés volt, ami majdnem megduplázta a költségeket

Az óvoda és az iskola közé épülne a bölcsőde Kübekházán, de Molnár Róbert polgármester erre most nem sok reményt lát. A falunak hitelt kellene felvennie, hogy a hiányzó 42 millió forintot előteremtse.

Fotó: Török János

– Kértünk határidő-módosítást. Ha megkapjuk, akár hitelt is hajlandók vagyunk felvenni, hogy megvalósulhasson a beruházás, hiszen a pályázati pénzek nélkül még kisebb az esély, hogy valaha kibővíthessük a bölcsődét. Egyelőre azonban még az is problémát okoz, hogy kivitelezőt találjunk: az első közbeszerzésnél csak egy pályázó volt.

A kübekházi önkormányzat még 2016 tavaszán jelentkezett egy TOP-os pályázatra, hogy bölcsődét építsenek a faluban. A 60 millió forintot meg is kapták, ám egyelőre úgy tűnik, mégsem tudják megvalósítani a beruházást.– mondta Molnár Róbert polgármester. Jelenlegi árakon a számítások szerint 42 millió forint hiányzik az egyébként már jogerős építési engedéllyel rendelkező bölcsőde megépítéséhez – így a beruházást egyelőre el sem kezdik.– Egy 12 férőhelyes bölcsődét álmodtunk meg az óvoda és az iskola közé. Gyakorlatilag ez is kevés az igényeket tekintve, de egy nagyobb épület nem fért volna bele a 60 milliós keretbe. Most viszont úgy látszik, még ez sem valósulhat meg. Hitelt kellene felvennünk ahhoz, hogy felépíthessük az épületet, de ha ezt megtennénk, az évi 5-6 millió forintos törlesztés minden szabad felhasználású keretünket lekötné, és semmi másra nem jutna a faluban, például fűnyírásra vagy takarításra sem – magyarázta a polgármester.Kiszomboron még nagyobb összeget kellene az önkormányzatnak hozzátennie a bölcsőde megépítéséhez: ott 156 millió forint hiányzik a pályázati pénz mellé.– Nekünk van bölcsődénk, a két csoport mellé viszont nagyon nagy szükség lenne egy harmadikra – mondta el Szegvári Ernőné polgármester. A jelenlegi, bővítésre alkalmatlan épület helyett egy másikban kapnának helyet a legkisebbek: az egykori iskolát újítanák fel erre a célra a Rákóczi utcában. – A bölcsődeépítés mellett energetikai korszerűsítésre is pályáztunk. A két kiírással 171 millió forintos támogatást nyertünk el, a bekerülési költség azonban 327 millió forint.A polgármestertől megtudtuk, a projektet december végéig be kellene fejezni, ami a jelenlegi körülmények között lehetetlen.Kübekházán viszont – mivel a hitelfelvételt nem engedheti meg magának az önkormányzat – ennél is reménytelenebb a helyzet. Néhány napja ezért levelet írt Molnár Róbert Novák Katalin államtitkárnak, aki nemrégiben bejelentette:. – Amíg nem kapunk választ, hogy ebből a keretből finanszírozni tudják-e a pályázaton elnyert összeg feletti költségeinket, nem merjük elindítani a közbeszerzést – közölte a polgármester.