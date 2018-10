Hiába tanulnak akár 8 évig egy nyelvet - Kevés iskolában elég a tanóra a nyelvvizsgához

Angolóra a Tömörkény-gimnáziumban. A diákok motiváltsága elengedhetetlen a sikeres vizsgához.

Fotó: Török János

Vannak kiemelkedő iskolák

Anyanyelvi módszerekkel tanítják az idegen nyelvet

Itt az átlagosnál nagyobb hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra. A szegedi dózsás nyolcadikosok iskolai órák alapján készülnek a középfokú nyelvvizsgára. Fotó: Török János

A diákok egy része döbbenetesen alulteljesít

Nem veszik elég komolyan

Az iskolai idegennyelv-oktatásról rendelt meg egy kutatást a kormány, amit tavaly nyáron végeztek el. Több mint 8 ezer hetedikes és tizenegyedikes diákot és mintegy 1300 iskolaigazgatót és nyelvoktatási szakembert kérdeztek meg, hogy kiderítsék, miért szereznek évről évre egyre kevesebben nyelvvizsgát. Tíz éve még 174 ezer, tavaly már csak 116 ezer nyelvvizsgát regisztráltak, és ezekből is csak 75 ezer volt sikeres.Pedig 2020-tól csak azok felvételizhetnek egyetemre vagy főiskolára, akiknek van legalább egy középfokú nyelvvizsgájuk.A kutatás megállapításai között szerepel többek között, hogy a gyakori tanárcserék, az alacsony óraszám, a magas csoportlétszámok és az is szerepet játszik ebben, hogy keveset beszélnek a gyerekek az adott idegen nyelven. Mindezek mellett pedig túl későn kezdik a nyelvtanulást – sok esetben csupán felső tagozatban.– Az elmúlt években egyébként látszik a javulás. Már nem kezdő vagy újrakezdő a legtöbb jelentkező, hanem inkább közép- vagy felsőfokú vizsgára készülő – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Végh Zsuzsanna, a Katedra Nyelviskola Szeged ügyvezető igazgatója. A magániskolákon csapódnak le az iskolarendszerrel elégedetlen vagy az ott teljesíteni nem tudó fiatalok, így az is látható, milyen tudással érkeznek.– Van egy-két kiemelkedő iskola, ahol már alapfokú szintig eljutnak a diákok nyolcadikra, de az általános az, hogy ezt 10. osztály körül tudják inkább teljesíteni. Utána pedig nyelvvizsga-előkészítőre vagy -felkészítőre jönnek hozzánk. Ez ugyanis egy nyelviskolában sokkal célzottabb és hatékonyabb. Itt ismerjük a követelményeket és a buktatókat, amelyek az állami oktatásban, ahol elsősorban készséget fejlesztenek és nem vizsgára készítenek fel, nem biztos, hogy felszínre kerülnek.Vannak persze ellenpéldák is: olyan iskolák, ahol a diákok jelentős százaléka magántanár nélkül is sikeres nyelvvizsgát tud tenni már tanulmányai befejezése előtt is. A szegedi Dózsa György Általános Iskolában például országosan egyedülálló módon első osztálytól kezdve tanítják az első idegen nyelvet, de a felső tagozatban heti 3 órában tanult második nyelvvel is haladó szinten tudnak középiskolában tovább foglalkozni a diákok.– Nálam az egész óra olaszul zajlik, a kisebb gyerekek nem is tudják, hogy beszélek magyarul – mesélte Ábrahám Anna olasztanár. Alsóban nem tanít nyelvtant vagy szavakat: játékosan, hallás alapján sajátítják el a diákok a nyelvet, ahogyan a csecsemők az anyanyelvüket is. Hetedik osztálytól pedig már nyelvvizsga-előkészítő foglalkozást is tart – ingyenesen, szakkör formájában. Módszerét – amelyet az iskola több nyelvtanára is átvett már – igazolja, hogy tavasszal nyelvvizsgázott századik tanítványa.– Nekünk Anna néni a különtanárunk is – fogalmazott Méhes Anna, aki osztálytársával, Tóth Szabolccsal középfokú szóbeli nyelvvizsgára készül. Ha sikerül, nyolcadikosként elmondhatják, hogy teljesítették az egyetemi felvételihez szükséges vizsga felét – az ingyenes, iskolai nyelvoktatás alapján.Sajnos azonban az ilyen szintű nyelvoktatás még mindig ritka: a középiskolákban azt tapasztalják, hogy a nyolcadikosok negyede döbbenetesen gyenge teljesítményt nyújt például angolból, amelyet szinte mindenki tanul legalább 4 évig. – Ennyi idő alatt elvárható lenne az A2 szintű tudás, ami az alapfokú nyelvvizsga alatt van. Egy emelt szintű angolos osztályba ez nem is elég, de sokak számára még ez is nehezen teljesíthető – mondta el Szilákiné Korbély Ágnes, a Tömörkény-gimnázium angoltanára. A középiskolai angoltanítás tehát például a legtöbbször azzal kezdődik, hogy egy szintre kerüljön az osztály – sok esetben gyakorlatilag újrakezdik a nyelvtanulást.A Tömörkényben spanyol, olasz és angol nyelvet is oktatnak, és a pedagógusok egybehangzó véleménye az volt: fel lehet készíteni a diákokat iskolai keretek között a nyelvvizsgára. Ehhez viszont a tanár motiváltsága mellett a diákéra is szükség van.– A szülők is hibáznak azzal, hogy különórára járatják a gyerekeket a „biztonság kedvéért", hiszen ebben az esetben az iskolában már nem is biztos, hogy a diákok odafigyelnek. Nekem is mondta már tanítványom, hogy miért tenné, ugyanezt veszik a magántanárral is – mesélte Rigóné Hargitai Csilla olasztanár. – Az ingyenes órák így leértékelődnek, és csak azt veszik komolyan, amiért fizetnek is.A mostani tizedikeseket már érinti majd a rendelet, amely szerint 2020-tól már csak nyelvvizsgával lehet felvételizni a felsőoktatásba. – Azt tapasztalom, hogy ezt ők még nem fogják fel, és nem is veszik komolyan a nyelvtanulást – mondta Ábrahám Szilvia spanyoltanár. – Miközben van olyan osztályunk, ahol többen két nyelvvizsgát is szereznek érettségiig, olyan is akad, ahol a diákok felének egy sincs végzős korára. A nyelvtanulás kemény munka, amelyre napi szinten kell készülni. Ezt kellene idejében felfogniuk a gyerekeknek. Ha ők is tennének érte, biztos vagyok benne, hogy az iskolai nyelvoktatás is elegendő lenne ahhoz, hogy egy, a tudásuknak megfelelő nyelvvizsga megtalálásával teljesítsék ezt a követelményt.