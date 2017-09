Hiába várták Botka László polgármestert a lakossági fórumra - Követelik a régi 76-os buszt Szentmihályon

- "Nem vagyunk másodrendű állampolgárok." "Miért nem mert idejönni Botka László polgármester?" "Nekünk ez az egy 76-os buszjáratunk volt, ne vegyék el!" "Azért tehetik meg velünk, mert fideszes a képviselőnk?" "Nem érdekel a móravárosiak véleménye, hiszen nekik ott van két villamos és a 90-es busz" - ilyen és ehhez hasonló vélemények záporoztak azon a parázs hangulatú lakossági fórumon, amelyre megtelt csütörtök este a szentmihályi művelődési ház nagyterme. A helybelieknek és néhány kecskési lakosnak Nógrádi Tibor (Fidesz–L.É.T.) önkormányzati képviselő bevezetőjében elmondta, a 76-os buszjárat ügyében meghívta a polgármestert. Kiosztotta nekik a városházának is eljuttatott javaslatot, amelyben a 76-os korábbi útvonalának és a móravárosi 13-as visszaállítása szerepel, és hogy ezzel még pénzt is spórolna a város. Hozzátette, ameddig csak kell, küzdeni fog a szentmihályiak buszáért. Kérte őket, hogy jelenlétükkel támogassák a bizottsági ülésen és a közgyűlésen.Lakatos Árpádné mozgáskorlátozott nagymama azzal az érvvel támogatta a politikust, hogy ő és sorstársai nagyon nehezen jutnak be a városba, különösen a nagyállomásra. A busz és a csatlakozásnak használt 4-es villamos ugyanis magaspadlós. Savanya Imre azt mondta, sűríteni ígérték a villamost, ehhez képest most ritkábban közlekedik. Egy anyuka arra panaszkodott, hogy a gyerekeinek a szalámigyártól sokat kell gyalogolniuk az alsóvárosi óvodába és iskolába, és sok más intézmény diákjainak is ez a nagy problémája. Utaltak a lakosok arra a felmérésre, amit - mi is bemutattuk - az önkormányzat készíttetett 600 móravárosi megkérdezésével, és az eredménye szerint az aktív dolgozók és a fiatalok ragaszkodnak a busz mostani útvonalához (2017. augusztus 30.: Hatszáz móravárosi lakost kérdezett meg az önkormányzat: marad a 76-os útvonala). Azt azzal söpörték le, hogy Szentmihályon és Kecskésen összesen 5400-an laknak, és mindenki a régi rendet támogatja, tehát az ő szavuk többet ér. Azt is hozzáfűzték, hogy korábban évtizedekig jól működött a járat, nem ezt kellene felborítani. Úgy összegezték indokaikat, hogy nekik ez a busz jelenti az orvost, a gyógyszertárt, óvodát, iskolát.A városházát Frankó János, a fejlesztési iroda ügyintézője képviselte, akit alig engedtek szóhoz jutni. Amikor megszólalhatott, azzal indokolta a változtatást, hogy 2009 és 2016 között az önkormányzatnak egymilliárd forinttal kellett kiegészíteni a tömegközlekedés költségeit, és még így is minden városrészben ritkítani és néhol meg kellett szüntetni buszjáratokat. A jelenlegi szentmihályi buszjáratokról elmondta, a Móravárosban megszüntetett 13-as miatt kellett módosítani a 76-osét. Csúcsidőben viszont beiktatták a 76Y-ost, amivel gyorsabban elérhetők az intézmények. A képviselői javaslatról megjegyezte, az úgy hozná vissza a 13-ast, hogy csak hétköznap járna és óránként. A közönség közbekiabálásokkal, tapsolással újra és újra félbeszakította. Azt hangoztatták, hogy Móravárosnak van hétvégi piaci busza, és az ott élők percek alatt még sétálva is elérik a belvárost, miközben ők legalább ennyit gyalogolnak a szentmihályi megállókhoz.