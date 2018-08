Hiába veszélyes, ezen spórolunk: Téli gumival nyáron is sokan autóznak - Szegeden rosszabb a helyzet az országosnál

Azért a pénz az úr



A gumi pénzkérdés is: akinek van rá keret, azok közül nem mindenki gondolja úgy, hogy nyáron, kidobás előtt még „lejárja" a télit. Megnéztük mindkét, Sárgához közeli halászcsárda parkolóját: szombaton késő délután 72 autóból csupán 10-en volt téliabroncs. Ez a 14 százalék sokkal jobb arány, mint a másik három szegedi helyszínen. Ez áll legközelebb az alapfelmérés balatoni eredményéhez.

Ezen az autón sem cserélték még le a téligumit. Fotó: Kuklis István

Kócsó Antal: A téligumi hidegben teljesít jól, nyáron veszélyes. Fotó: Kuklis István

Több mint 1500 magyar rendszámú járművet vizsgált meg július első felében az Apollo- Vredestein csapata egy olyan Balaton-parti és környéki területen, ahová az autósok többsége nyaralni jár. A gépkocsik 16 százalékán még júliusban is téligumi volt. Ez veszélyes, hiszen az abroncsoknak a forró aszfalt mellett az egyre gyakoribbá váló heves esőzéseknek is ellen kell állniuk.Szegeden a múlt hét utolsó munkanapján már reggel 8 órára csordultig megtelt a Huszár Mátyás rakpart. 103 személyautóból 25-ön láttunk téligumit, ami valamivel több mint 24 százalék – vagyis ott rosszabb a helyzet az országosnál. Ha ehhez hozzávesszük, hogy minimum 10 kocsi kritikán aluli állapotú – kopott, öreg, töredezett – abroncsokkal volt fölszerelve, akkor a rakparti autók harmada alkalmatlan volt a biztonságos közlekedésre.A Rókusi körúti Tescóban pénteken kora délután 118 autóból 38-on találtunk téligumit – ez a kocsik 32 százaléka. Ha ehhez hozzávesszük a ramaty állapotú nyáriabroncsokon futókat, 10-ből csak 4 autón volt biztonságos gumi. Szombat délután a Tisza-parti üdülőtelepre, a Sárgára biciklizve folytattuk a felmérést: itt a töltés aljában a sorompón kívül, illetve az üdülők előtt 48 személygépkocsiból 14-en volt téliabroncs, ami 29 százalékos arány.– A gumiabroncs mindössze négytenyérnyi felületen érintkezik az úttal, ezen keresztül kell a gépjármű vonó- és fékezőerejét közvetítenie az aszfaltra, és ezen a felületen kell az autó stabilitását biztosítania. Ha az abroncs nem megfelelő minőségű, ezt nem tudja ellátni – mondja Mikolai Béla, az Apollo szakértője.Még frappánsabban fogalmaz Kócsó Antal, a szegedi, Moszkvai körúti gumiszerviz vezetője. – Tapadás nélkül nincs helyváltoztatás. Igaz ez a guminkra és a cipőnkre is – mondja, hozzátéve, a biztonságos autózáshoz az évszaknak megfelelő gumit kell használni. Korábban nem nagyon hittek a szakemberek a négy évszakos gumikban, de mára javult ezek minősége – viszont az igazán jó négy évszakos abroncs ára a télinél is magasabb.Ha 25 fok feletti hőmérsékletnél még mindig téligumival közlekedünk, egy hirtelen lassításnál számítanunk kell a fékút növekedésére, arról nem is beszélve, hogy a téligumival az autó fogyasztása is nő. Ha pedig az abroncs profilmélysége nem haladja meg a 3 millimétert, a fékút növekedése mellett egy hirtelen jött esőben alacsony sebességnél is bekövetkezhet az úgynevezett vízen futás, azaz amikor hirtelen irányíthatatlanná válik a gépkocsi.