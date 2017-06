Hiányszakmák előnyben - a mérnöknek és az informatikusnak legnagyobb a bére

A nagyság előnye



A fizetesek.hu kutatásából kiderül, hogy az iskolapadból kikerülve is megéri multiknál állást keresni. A több mint 1000 főt foglalkoztató nagyvállalatoknál ugyanis bruttó 250 ezer forint az átlagfizetés, miközben a maximum 10 emberes mikrovállalkozásoknál 187 ezer forint körüli kezdő bérre lehet számítani.

Hiányszakma ösztöndíjjal

Dicső Zsófia - 150 ezer nettóval kiegyezne. Fotó: Török János

A tanév végén sokan kíváncsiak arra, hogy a munkába lépő 17–24 éves korosztály milyen kezdő bruttó bérekre számíthat. Papírforma, hogy a legjobb helyzetben a budapesti multinál dolgozó és informatikusdiplomával rendelkező pályakezdők vannak. Csongrád megyében nem várhatunk fővárosi vagy Győr-Moson-Sopron megyei fizetéseket, de kivétel azért van.A keresett szoftverfejlesztőket a NNG szegedi, Klauzál téri fejlesztőközpontjában forintra ugyanennyiért alkalmazzák, mint Budapesten – nincs náluk „vidéki" bérszínvonal.Pászti Bence most végzett az orvosin, és PhD-zni fog, 140 ezer forint ösztöndíjjal, ami nettó. Kovács Csenge is most végez, neki pszichiáterrezidensként 135 ezer forint lesz a nettó fizetése. – Miután ez hiányszakma, kérhetek pluszösztöndíjat, ami körülbelül nettó 100 ezer forint, de ez a képzés idejével megegyező röghöz kötéssel jár – mondja.

Belépők a munkaerőpiacra

A tiszaszigeti Dicső Zsófia a Tömörkény művészeti szakgimnáziumban végzős, és a textiles területen szeretne elhelyezkedni. Nettó 150 ezer forinttal már elégedett lenne, de 100 alatt már nem vállalná el az ajánlott állást.– A frissen érettségizettek és a diplomás pályakezdők fizetése évről évre javul – írja a fizetesek.hu. Míg 2011-ben a válság hatására mindössze havi bruttó 160 ezer forintra számíthattak, 2015-ben ez elérte a 200-at, tavaly pedig már több mint bruttó 210 ezer forintjuk volt átlagosan. Idén a szakmunkások havi bruttó 180 ezer forintos bérre számíthatnak, a gimnáziumot és OKJ-tanfolyamot végzők 200 ezer körül kezdhetik az életet – a főiskolai diploma átlag 280, az egyetemi 290 ezer forintos belépőt jelent a munkaerőpiacra.

A fizetés nagysága függ attól, hogy milyen területen helyezkedik el a pályakezdő. Az informatikusok kérhetik a legtöbbet: átlagosan bruttó 310 ezer forintot kapnak a munkába lépéskor. A sor végén a vendéglátóipar és az idegenforgalom 173, illetve az egészségügy és a szociális ellátás bruttó 170 ezer forintja áll.A magas hozzáadott értékű elektronikai berendezéseket gyártó szegedi Procontrolnál a frissen végzett esztergályos vagy villanyszerelő szakmunkás bruttó 180–200 ezer forintra számíthat, az elektronikai műszerész 10-zel többre. – A friss diplomás villamosmérnöknek, matematikusnak vagy szoftverfejlesztőnek 260–300 forint kezdő bruttó bért ajánlunk – mondta Kovács Tünde Berta kereskedelmi igazgató.

Főváros és vidék

Maklári Lászlóné, a Forrás szálló igazgatója inkább nettó bért mondott, ahogy fogalmazott, mindennel együtt. A kezdő felszolgáló 152, a szakács 143 ezer forintot vihet haza, a jellemzően vendéglátóipari főiskolai végzettséghez kötött recepciós nettó 170 ezerre számíthat.Nagy a különbség a fizetésekben a főváros és a vidék között is. A budapesti pályakezdők átlagosan bruttó 260 ezer forintot keresnek, Csongrád megye a harmadik harmadot vezeti a maga 191 ezer forintjával, ami kevesebb mint az autóipar által „megszállt" Bács-Kiskun, de jóval több, mint a Békés megyeiek várható kezdő fizetése.