Hiánytalanul, pénzzel együtt került elő Martin 2 éve elhagyott tárcája

Egy nap bére



– Ez egy diák napi bére, amit egy becsületes embernek köszönhetően visszakaptam, mégis majdnem elveszítettem újra a postai dolgozó lustasága miatt, ha nem lettem volna elég kitartó.

Minden benne van

– Két évvel ezelőtt hagytam el a tárcámat, benne 5500 forinttal és minden iratommal a sándorfalvi strandon – kezdte történetét Gyöngyösi Martin. A 21 éves fiatalember annak idején jelezte is ezt, mivel azonban nem adta le senki, a szezon végére lemondott arról, hogy valaha is előkerül. Éppen ezért nagyon meglepődött, amikor szerdán csörgött a telefonja, és a strandról hívták: megvan a tárcája.– Benne volt minden úgy, ahogyan elvesztettem. A bérletem, diákigazolványom, bankkártyám, személyi és lakcímigazolványom, amiket azóta természetesen mind pótoltam – mesélte Martin, aki el sem tudja képzelni, honnan került elő ennyi idő után. Állapota alapján a föld alatt ugyanúgy lehetett, mint vizes helyen. Egyébként a fiatalember maga is strandon dolgozik, így tudja, ritka a becsületes megtaláló, aki mindent hiánytalanul visszaad – beleértve a készpénzt is. Igaz, arról majdnem így is kénytelen volt lemondani.

Ha kissé viharvert állapotban is, de is, állapotban is, de megkerült Martin tárcája - iratostul, pénzestül.

Fintorogtak a bankóktól

– A bankjegyek két év hánykódás után elég rossz állapotban voltak, de be lehetett azonosítani mindegyiket. Bevittem a Széchenyi téri posta főpénztárába, hogy váltsák be, a hölgy azonban fejcsóválgatás és fintorgás kíséretében visszautasította a kérésemet. Ezután a dorozsmai OTP-fiókban próbálkoztam, ahol viszont gond nélkül kicserélték a bankjegyeket – mesélte Martin, aki történetét azért is hozta nyilvánosságra, hogy saját esetével felhívja a figyelmet: minden pénzintézetnek kötelessége ugyanazt az értéket visszaadnia, amit sérült bankóban leadunk, feltéve, ha a bankjegy több mint 50 százaléka beazonosítható, és látszik, hogy nem szándékosan lett megrongálva.