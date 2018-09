Hiányzik az erdősáv a Klebelsberg-telepieknek: Mi lesz a kivágott fák helyén? - elindultak a találgatások

A Tompai Kapu út és a Sínpár sor egyik oldalán házak, velük szemben üres telkek. Az egyiken nemrégiben kivágták a fasort, a lakosok találgatnak, mi épülhet itt. Fotó: Frank Yvette

Klebelsberg-telepi olvasóink aggódnak amiatt, hogy a töltés utáni telken, a Tompai Kapu út és a Sínpár sor sarkánál kivágták a kiserdőt. – Ahogy lejövünk a vasútról, volt ott egy erdősáv, amelyik egyik napról a másikra eltűnt. Észre sem vettük, amikor kivágták – mesélte Mária.A telepen élők kérdezgetik egymástól, mi lesz ott, elindultak a találgatások. Tartanak attól a kertvárosiak, hogy valami nagyobb áruház épül itt. – Azt sem szeretnénk, ha emeletes társasház épülne. Nem messze tőlünk, a sorompó másik oldalán, az alsóvárosi buszfordulónál három társasházat is felhúztak, félünk, hogy itt is azt tervezik – mondta a hattyasi asszony. A fák védfalként is funkcionáltak, tompítottak a vonatok zaján és a port is felfogták.– Jogos a lakosok aggodalma, volt már negatív példa előttük. Természetes, hogy tudni akarják, mi történik lakókörnyezetükben – mondta lapunk megkeresésére Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő.A lakosok azt feltételezik, önkormányzati tulajdonban van a terület. Utánajártunk, az ingatlan magánkézben van, az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületi, művelési ágát tekintve beépítetlen terület.Hasonló eset történt 2010-ben Kecskés-telepen, amikor a városrészt körülvevő véderdőt kivágták, a területet, amely magánkézbe került, egy önkormányzati rendelet alapján minősítették át beépíthetővé. Csorba Ágnes, a Kecskési CIKÉR Egyesület elnöke ezt még ma is fájlalja.– A lakosság szinte egyhangúlag a véderdő megmaradása, kivágása esetén újratelepítése mellett foglal állást. Akkoriban levelet is írtunk tiltakozásunk jeléül, hiába, az erdő helyét jelenleg be akarják építeni – mondta Csorba Ágnes.A Klebelsberg-telepi ingatlan kapcsán megkerestük az önkormányzatot, van-e hatályban olyan helyi rendelet, amely szabályozza magánterületen lévő fa kivágását. Az iránt is érdeklődtünk az önkormányzat építésügyi hatóságánál, hogy van-e folyamatban engedélyezési eljárás, és a beadott tervben milyen építmény szerepel, továbbá, hogy ez megfelel-e a kertvárosi jellegnek. Az adott telekkel kapcsolatban semmiféle építőhatósági eljárás nincs folyamatban – írta válaszában a polgármesteri hivatal. Azt is hozzátették: fakivágáskor a fás szárú növények védelméről szóló hatályos kormányrendelet szerint kell eljárni. A magánterületen lévő fa kivágásához nem kell engedély.