Hiányzik megyénkben a hospice ellátás - a rákbetegek családja nagyon kevés segítségre számíthat

Mari Albertné szerint elvárható lenne, hogy ezeket a betegeket Csongrád megyében is méltóan tudják elhelyezni. Fotó: Frank Yvette

– Két hét múlva lesz édesanyám harmadik műtétje. Agydaganatos – mesélt családi tragédiájukról Török Edit.Az asszonyt a felépülés után minden alkalommal hazaadták, azonban a nap 24 órájában felügyeletre szorul, mert nem tudja önállóan ellátni magát. Bár szerencsére most még kis segítséggel önállóan fürdik, ételét már nem tudja elkészíteni, és gyógyszereit is ki kell készíteni neki. – Januárban édesapám halt meg rákban, előtte őt gondoztam, így gyakorlatilag két éve nincs szabadidőm. Amíg dolgozok, anyósom van itthon, utána pedig én gondoskodok itthon mindenről. A hétvégén is úgy megyek el egy születésnapi összejövetelre, hogy folyamatosan nálam lesz a telefonom. Így viszont nem tudom elengedni magam. Tudnék ugyan ápolót fogadni, de a legjobb ajánlat is csupán 6 órás munkaidőről szólt. A közel 2 ezer forintos órabért pedig egyébként is lehetetlen egy bérből, fizetésből élő család számára hosszú távon megfizetni. Aki aktívan dolgozik, és családon belül nincs segítsége, nem is tudom elképzelni, hogyan oldja meg ezt.Török Edit esete nem egyedi. A rákbetegek családtagjaira hatalmas terhet ró szeretteik betegsége, segítségre pedig Csongrád megyében csak nagyon korlátozottan számíthatnak.

– Alapítványunknak köszönhetően az otthoni ellátásban van segítség: bár előfordul, hogy a társadalombiztosító által finanszírozott vizitszám nem elegendő, saját forrásból ki tudjuk pótolni a hiányzó összeget, hogy senki ne maradjon magára – mondta el Mari Albertné, a Szegedi Hospice Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Nem árt azonban tudni, hogy ez naponta maximum 3 órás segítséget jelent: ha a szakemberek elvégzik feladatukat – fájdalomcsillapítást, sebkötözést, gondozást – elmennek. A mindennapok tehát a családokra hárulnak, akik az akár évekig tartó ápolásba érthető módon időnként belefáradnak. Erre vannak a hospice-házak és -osztályok: hogy hosszabb-rövidebb időre tehermentesítsék őket. Csakhogy Csongrád megyében nincs ilyen lehetőség, a legközelebbi hospice-osztály Békéscsabán működik. – A 2000-es évek elején volt egy lehetőség: egy hospice-osztály támogatását kiemelten támogatták volna, de Szeged nem élt ezzel a lehetőséggel – mondta Mari Albertné. – Azt gondolom, hospice-házat nem lehetne fenntartani, egy 10 ágyas fekvőbetegosztály viszont elég lenne ahhoz, hogy a családok időnként egy kis pihenőidőhöz juthassanak annak köszönhetően, hogy befektethetik ide szerettüket. Azt gondolom, elvárható lenne, hogy ezeket a betegeket Csongrád megyében is méltóan tudják elhelyezni.Feltettük a kérdést a Szegedi Tudományegyetemnek, tervbe van-e véve egy ilyen osztály létesítése. A jövő hét közepére ígértek választ, ha megkapjuk, azt is közöljük. Ez az ellátási forma egyébként meglehetősen költséges, de azok a kórházak, amelyek bevállalták a hospice-osztály működtetését, mind találtak mellé pluszforrást – például egy alapítványt vagy az önkormányzatot nyerték meg támogatónak.